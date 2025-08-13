El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción

Los vecinos de la calle Bailén de Bilbao se sorprendieron al ver a principios de julio un cartel en la puerta de El Balcón de ... la Lola que venía a decir que se iban de vacaciones y que volvían en unas semanas. Los residentes de la zona se sorprendieron porque sabían que había varias denuncias sobre el local desde hace años y no les cuadraba esa nota colgada en la puerta. No tardaron en sospechar que el cierre obedecía a una denuncia que se remonta a 2023 y que estaba judicializada. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Bilbao confirmaron a EL CORREO que el local ha estado clausurado un mes -hasta el pasado 6 de agosto- por exceso de aforo.

Los vecinos que conviven cerca de los locales nocturnos del entorno de Bailén llevan años denunciando los incidentes que se producen en su barrio. Explican que durante el día sufren altercados de forma habitual: robos, peleas...

Esto les agota, pero lo que más les preocupa es no poder descansar a las noches de los fines de semana. Fue entonces cuando comenzaron las denuncias contra este y otros establecimientos que, según dicen, en muchas ocasiones no cumplen con la regulación que establece el Ayuntamiento de Bilbao para los pubs nocturnos.

Los residentes de la zona han denunciado muchas veces que los ruidos del local se escuchan en el vecindario hasta pasadas las siete de la mañana. Se supone -explican- que el recinto debe estar dotado de una doble puerta insonorizada que impida que la música y los ruidos se perciban desde el exterior, pero lo cierto, abundan, es que los problemas son «constantes».

«No se puede descansar»

Un vecino de la zona explica que, al margen de los ruidos, estuvieron meses protestando porque muchos de los clientes de este y otros locales orinaban en unos contenedores que estaban junto a su edificio y los olores al día siguiente eran «insoportables». Consiguieron que quitasen los depósitos de esa zona. También protestaban por la gente que hace botellón antes de entrar al Balcón. «La realidad es que en esta zona no hay manera de descansar como es debido», insisten.

Al margen de estas protestas, la denuncia que ha llevado a la clausura temporal del local fue una infracción por exceso de aforo. La investigación por esta irregularidad comenzó en 2023, pero no ha sido hasta dos años después cuando se ha materializado la sanción. Muchos de los propietarios de los locales que incurren en estas infracciones pueden ser sancionados con multas económicas que, en función de las circunstancias, pueden alcanzar varias decenas de miles de euros. En los casos más graves, la medida que se adopta es la clausura del local.

El Balcón de la Lola reabrió este pasado fin de semana tras un mes con la persiana bajada. Los vecinos esperan que esta sanción no sea un «espejismo» y que se adopten «medidas reales» para que los vecinos puedan, de una vez por todas, «descansar».