El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción

El pub nocturno trae de cabeza a los vecinos de la calle Bailén de Bilbao y el cierre se produjo tras incoarle un expediente en 2023 por exceso de aforo

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:38

Los vecinos de la calle Bailén de Bilbao se sorprendieron al ver a principios de julio un cartel en la puerta de El Balcón de ... la Lola que venía a decir que se iban de vacaciones y que volvían en unas semanas. Los residentes de la zona se sorprendieron porque sabían que había varias denuncias sobre el local desde hace años y no les cuadraba esa nota colgada en la puerta. No tardaron en sospechar que el cierre obedecía a una denuncia que se remonta a 2023 y que estaba judicializada. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Bilbao confirmaron a EL CORREO que el local ha estado clausurado un mes -hasta el pasado 6 de agosto- por exceso de aforo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  2. 2

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  3. 3

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  6. 6

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  9. 9

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  10. 10

    Denuncian una pancarta por los presos de ETA en un colegio público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción

El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción