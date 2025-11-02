El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
Cientos de personas han disfrutado de la mañana del domingo a través de bailes de salón.

Cientos de personas han disfrutado de la mañana del domingo a través de bailes de salón. M. de Maintenant

Bailar hasta que el cuerpo aguante: «Somos imparables»

Cientos de personas han movido el esqueleto este domingo en la estación de tren de Abando con música de todos los estilos

María de Maintenant

María de Maintenant

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

La estación de tren de Abando se ha convertido hoy en una pista de baile. Alrededor de 400 personas de la tercera edad han movido ... el esqueleto con pasodobles y salsas bajo la icónica vidriera. La iniciativa, creada por la Asociación Bilbo Aretoko Dantza TARA - Bilbotara, se lleva a cabo el primer domingo de cada mes y tiene como objetivo fomentar el baile en espacios públicos de calidad y bien comunicados entre las 12.00 y las 14.00 horas. «Queremos que la gente haga deporte combinado con la música, que mueva todo el cuerpo. A nivel mental es alucinante lo que aporta. Conectas con la otra persona, te dejas llevar, conoces a gente... Somos imparables. El baile es eterno y nuestro objetivo es transmitirlo e impulsarlo», cuenta Isabel Saiz, presidenta de la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
  6. 6

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  7. 7

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  8. 8

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bailar hasta que el cuerpo aguante: «Somos imparables»