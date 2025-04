Azkuna Zentroa cuelga dos grandes murales para reflexionar sobre la paz mundial

Un mundo sin guerras, en el que reine la paz y la solidaridad global. Un futuro «libre de batallas, donde las personas se amen y ... ayuden mutuamente». Son los mensajes que transmiten los dos grandes murales que desde este miércoles y hasta el 27 de abril estarán colgados en el atrio de Azkuna Zentroa. Dos obras que se enmarcan en el proyecto internacional 'Kids Guernica', elaboradas por niños e inspiradas en el famoso cuadro de Pablo Picasso.

La iniciativa aterriza en Bilbao con motivo del 88 aniversario del bombardeo de Gernika, que tendrá lugar el 26 de abril. «Se trata de una exposición de denuncia y de esperanza. La paz es un derecho humano incuestionable, que solo puede llegar a través del diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación», ha asegurado Itziar Urtasun, concejala de Fiestas y adjunta a Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. A la presentación también ha acudido el exlehendakari Iñigo Urkullu, quien ha seguido la evolución de la muestra durante los últimos años; Minoru Watanabe, promotor de la iniciativa y el violinista Gontzal Rodríguez.

Kids Guernica nace en 1995 bajo la batuta de los japoneses Toshifumi Abe, Tadashi Yasuda y Kaoru Mizuguchi y el estadounidense Tom Anderson. La idea surge con motivo del 50 aniversario de la bomba de Hiroshima con el objetivo de «fomentar la cultura de la paz entre la población infantil». Desde entonces, niños de todo el mundo han creado miles de murales en contra de la guerra. La iniciativa «une comunidades afectadas por conflictos, fomentando el arte como herramienta de expresión y reconciliación», han explicado. «Desde el genocidio de Gernika, la humanidad ha cometido muchos errores sin aprender de la historia, como Hiroshima y Nagasaki. Las matanzas colectivas continúan en todo el mundo. Hemos de unirnos para crear un mundo sin guerra para las infancias del futuro», ha lanzado Watanabe.

Durante la presentación, el joven músico, Gontzal Rodríguez, ha tocado tres canciones con un violín que «sobrevivió a la bomba atómica en Hiroshima» y que Watanabe ha traído hasta Bilbao.

Ucrania y Japón

En esta ocasión, los protagonistas de las obras son niños de Ucrania y Japón, países que han vivido el horror desde dentro. El mural bautizado como 'All children's dreams in one word Peace', fue realizado en 2024 por los alumnos de la facultad de economía de Irpin, en Ucrania, ciudad castigada por la invasión rusa. A través de la misma, los más jóvenes han querido transmitir su «dolor por la destrucción y las masacres que viven».

Los protagonistas del segundo mural, 'Kayoko Sakura III Proyect', son los alumnos de la escuela secundaria Himi de Japón. A través de huellas de manos, trasladan el deseo de crear ciudades «pacíficas y felices» desde las ruinas.