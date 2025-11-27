El Ayuntamiento transformará el Nogaro de Artxanda en un centro cultural

La revitalización de Artxanda ha dado un salto en esta última semana. Si este miércoles, el Ayuntamiento de Bilbao anunciaba la intención de licitar el ... histórico restaurante San Antón por 15.000 euros y un plazo de adjudicación de 30 años, este jueves, en el pleno municipal se ha dado un paso más con el anuncio de la conversión del complejo de Nogaro en un centro cultural que también ofrecerá un espacio de restauración.

La noticia la ha dado a conocer Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público a colación de una proposición presentada por el PP para impulsar el edificio Nogaro. Abaunza ha puntualizado que «estamos en conversaciones con una entidad de carácter cultural», pero ha evitado dar más datos sobre la misma «hasta que no cerremos el acuerdo».

Lo que sí ha clarificado es el futuro que se proyecta para este espacio que compró el Ayuntamiento por 1,7 millones en 2021. Según señaló Abaunza, «no estamos pensando en un único uso» para todo el espacio, sino que se espera «reactivar la parte hostelera» y reservar otra para «una oferta cultural de ocio, talleres, tiempo libre, enfocado a las familias».