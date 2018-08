El Ayuntamiento y los taxistas de Bilbao diseñarán una 'app' para competir con Uber Caravana de taxis por el centro de Bilbao durante una se las movilizaciones de la semana pasada. / luis ángel gómez Menos del 0,1% de las carreras que se hacen en la ciudad se piden desde alguna de las aplicaciones que existen en la actualidad LUIS LÓPEZ Lunes, 6 agosto 2018, 01:44

El sector del taxi tiene que modernizarse, y lo sabe. Su actividad está en declive en medio mundo como consecuencia de la llegada al mercado de gigantes como Uber o Cabify, cuyo hecho diferencial fundamental es su base tecnológica: una aplicación con geolocalización desde la que se pide un vehículo, informa en tiempo real sobre dónde está el coche al que esperamos, cuánto va a tardar, quién lo conduce, cómo lo han puntuado otros usuarios, cuánto tiempo y distancia supone el viaje, cuánto va a costar... Ni siquiera hay que llevar dinero porque se paga online.

Con semejantes competidores, que están destrozando el sector del taxi allí donde llegan, los profesionales de toda la vida están interiorizando que deben moverse. Es verdad que en Bilbao en particular, y en Euskadi en general, no se han implantado aún esos temibles oponentes. Pero administraciones como el Gobierno vasco dan por hecho que llegarán más temprano que tarde -igual que lo han hecho al resto de grandes ciudades españolas- y que los taxistas deberán convivir con ellos.

Estos últimos creen que no. Los tres días de paro total del sector del taxi en Euskadi de la pasada semana pretendían, además de mostrar su solidaridad con los compañeros del resto de España, defender que la sola aplicación de las leyes actuales es suficiente garantía para evitar la entrada de Uber y Cabify. Además, según su visión, la convivencia es imposible.

La calidad será vital

En todo caso, hay que actualizarse. Y aún más si, al final, toca luchar contra los gigantes que van arrasando el mercado a su paso porque se hacen con la confianza de los clientes. Como en esa lucha no hay más remedio que usar sus propias armas, el Ayuntamiento y las organizaciones de taxistas de la capital vizcaína van a desarrollar el año que viene «una aplicación que les dé cobertura», anunció a EL CORREO el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil. «La calidad es fundamental para el desarrollo del sector».

Hay que tener en cuenta que no es la primera iniciativa en este sentido. Ya en 2014 se presentó con toda solemnidad, incluso con la presencia de la entonces consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco, Ana Oregi, la 'app' Euskaltaxi. Pero «casi ni llegó a funcionar», recuerda, y lamenta, Iñaki Pardo, secretario de Radio Taxi Bilbao. No se publicitó demasiado. Pero, sobre todo, «daba fallos». Y eso es un pecado mortal porque cuando ocurre los clientes no tienen paciencia: la borran, no sin antes puntuarla pésimamente y dejar algún comentario devastador que desincentiva que otros usuarios se la bajen. En fin, que fue un fracaso.

Pero lo de Euskaltaxi resulta casi anecdótico. ¿Qué hay de MyTaxi, la 'app' para estos profesionales más usada, con cinco millones de descargas en GooglePlay? «Cobran entre 50 céntimos y un euro por servicio y tiene el riesgo de que si te metes y mañana te dicen que te cobran el doble, si quieres salir te quedas sin clientela», explica Pardo. Además, esta aplicación conecta directamente con el taxi más próximo al usuario que pide el servicio, y no con el que lleva más tiempo en la parada y al que, por turno, le correspondería la carrera.

Así que en Bilbao se apuesta por Pidetaxi, una aplicación bastante más minoritaria (con cien mil descargas en GooglePlay) pero que se ajusta más a sus necesidades. A los taxistas les cuesta «unos ocho euros al año» y no conecta con cada coche, sino que lo hace «con nuestro gestor de flotas», explica el secretario de Radio Taxi Bilbao. Así que se mantiene la dinámica de dar el servicio al que lleva más tiempo esperando en la parada más próxima. Para el sector es importante conservar esta manera de funcionar porque de lo contrario los coches estarían circulando constantemente a la espera de clientes. Eso tendría un impacto en el consumo de combustible, pero también habría más emisiones de CO2 y, con las paradas vacías, quedaría desguarnecida una parte del servicio que reclama esa gente que ya no tiene edad o ganas de andar manejándose con una aplicación informática.

Hay que acostumbrarse

La realidad es que casi nadie utiliza Pidetaxi. Desde el sector admiten que da algunos fallos. Y que parte de los profesionales, tras acudir a algún servicio y no encontrarse a nadie, tampoco confían demasiado en este tipo de herramientas tecnológicas. En fin, que «ni un 0,1% de los servicios que hacemos proceden de estos entornos», admite Pardo.

Aún así, a su juicio no hay duda de que hay que actualizarse. Por eso, «será muy bienvenida» la aplicación que impulsará el Ayuntamiento el año que viene, atendiendo a las necesidades del sector y con garantías de correcto funcionamiento. Admite, eso sí, que en ocasiones el sector es reacio a cambios. «Pero vamos a tener que acostumbrarnos».

La cuestión es que todo lo que sea mejorar la calidad del servicio será vital para afrontar el futuro. En este sentido también incide la ordenanza municipal de taxi, que fue aprobada hace algo más de un mes por unanimidad en la Corporación bilbaína.