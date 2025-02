El Ayuntamiento retira la señal que pudo confundir al conductor que invadió la plaza Arriquíbar

Iñaki Juez Miércoles, 12 de febrero 2025, 19:04 Comenta Compartir

Fue un vídeo viral, con más de 24.000 visualizaciones en menos de un día, algo lógico teniendo en cuenta la surrealista situación captada en pleno centro de Bilbao. Para asombro de propios y extraños, un citröen blanco invadía la estrecha pasarela peatonal de la plaza Arriquíbar, frente al edificio de la Alhóndiga, con la intención de llegar al parking de Azkuna Zentroa. Ya en el momento de su divulgación a principios de febrero, algunos usuarios de las redes sociales apuntaron la posibilidad de que una señal que indicaba el aparcamiento pudo haber confundido al conductor, que finalmente quedó atrapado en el lugar. El Ayuntamiento de Bilbao la ha retirado como se puede ver en las imágenes que ilustran esta noticia.

El cartel estaba situado en Alameda Rekalde, muy cerca de la plaza Arriquíbar, junto con otras dos señales que dirigen a hoteles de la ciudad y que se mantienen en la zona. El letrero en cuestión indicaba que parking quedaba a la izquierda en el sentido de la marcha, lo que pudo provocar que el conductor, seguramente no acostumbrado a circular por esa calle, emprendiese el rumbo hacia la pasarela peatonal pensando que estaba entrando en el aparcamiento. Una situación que ha desembocado en su eliminación para tratar de que hechos similares vuelvan a producirse.

Y no es para menos, porque el citröen blanco se quedó totalmente parado en la pasarela al no poder seguir su camino por culpa de unas escaleras. Intentó volver a la carretera, pero la forma circular de la zona peatonal no facilitaba precisamente poder conducir marcha atrás. De esta forma, comenzó una interminable sucesión de maniobras hasta que finalmente logró salir del atolladero en el que él mismo se había metido. ¿Despiste o señalización confusa? En todo caso, el Ayuntamiento parece apuntar a la segunda posibilidad tras la supresión del cartel.