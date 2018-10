El Ayuntamiento pagará un canon a la concesionaria de Bilbobus para que renueve la flota El concejal de Transportes, Alfonso Gil, durante la presentación de dos nuevas unidades. / Manu Cecilio El Consistorio copiará la fórmula de Bizkaibus en el nuevo pliego para lograr que la edad máxima de los buses sea de 12 años. Además, los nuevos serán híbridos o eléctricos EVA MOLANO Martes, 23 octubre 2018, 15:28

Al igual que los taxistas de Bilbao, los 148 autobuses del servicio municipal de transporte urbano, Bilbobus, serán híbridos o eléctricos dentro de unos años. Ya se están dando pasos. La gestión del servicio es uno de los contratos más golosos del Ayuntamiento. Cuesta unos 28 millones al año. Y ahora, el Consistorio trabaja en un nuevo pliego. Toca porque la prórroga se concedió a la empresa gestora, BioBide, hasta 2018. Y una de las novedades es que la propia empresa concesionaria será quien, a cambio de un canon anual fijo, se ocupará de renovar las unidades, como en Bizkaibus. La particularidad es que deberán ser híbridas (unos 225.000 euros) o eléctricas (640.000). Y hay mucho que renovar. Así, el Ayuntamiento dará ritmo a la adquisición de nuevas unidades y evitará los elevados gastos de mantenimiento que venía afrontando.

En 2007, antes de la crisis, una cláusula del pliego fijó que la edad media de la flota no superaría los 6 años, con 12 de duración máxima, y el Ayuntamiento no pudo hacer frente a ese compromiso. Así que tuvo que pagar 700.000 euros a BioBide, la concesionaria, por el sobrecoste que supuso en 2015 el mantenimiento de la flota. La factura se unió a las ya abonadas entre 2012 y 2014. Ya hace tres años, un tercio de las unidades superaban esa franja máxima. El resto tenía una edad media de nueve años. «El Ayuntamiento garantizará que la flota no tenga más de 12 años de media. Hubo un desfase entre necesidades de servicio y presupuesto en el Ayuntamiento y, por lo tanto, cuando hemos podido, hemos invertido», ha explicado el concejal de Transportes. «En la crisis, se han priorizado otras inversiones, relacionadas con las personas. Ahora que parece que se recupera algo, tenemos varios autobuses que tenemos que retirar», ha proseguido Alfonso Gil.

El concejal ha anunciado el cambio de modelo en Bilbobus durante la presentación de las dos primeras unidades híbridas del servicio y las últimas que adquirirá el Ayuntamiento directamente. Estaban siendo fabricadas en Alemania. A finales de año, llegarán otros dos nuevos eléctricos. El coste de estas adquisiciones supera los dos millones de euros. Se sumarán a las cuatro unidades eléctricas que ya circulan por la localidad y que empezaron a adquirirse en 2016, tras dos años sin que se compraran nuevos vehículos.

Las nuevas unidades

Los híbridos darán servicio a las líneas 77 y 85. Fabricados por Mercedes Benz, su modelo es Citaro-hibrid. Tienen una longitud de doce metros y tres puertas. La diferencia con otra unidad se encuentra en su motor. Siempre que el autobús decelera, el motor eléctrico trabaja como un generador, convirtiendo la energía de freno en corriente eléctrica.

Y asiste al motor de combustión diésel sobre todo al arrancar. Pero además, las unidades son totalmente accesibles: cuentan con un sistema que facilita el acceso al interior a personas invidentes o con deficiencia auditiva, pulsadores con inscripción en braille y avisador acústico y óptico con rótulo de «parada solicitada» y «rampa solicitada» en castellano y en euskera, o espacios para sillas de ruedas con anclajes, entre otras comodidas. Y con cuatro dispositivos USB para la carga rápida. El suelo es de tarima.