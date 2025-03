«El Ayuntamiento ningunea la fiesta de los toros, parece como si quisiera dejarla morir»

Ingeniero industrial ya jubilado, ha tomado el relevo de Sabino Gutiérrez al frente del club taurino más antiguo del mundo (1910). Reclama al Ayuntamiento de ... Bilbao que deje de «ningunear» Vista Alegre.

- ¿Desaparecerán los toros de Bilbao?

- Yo creo que no. La fiesta siempre ha pasado por baches. El que estamos atravesando ahora es profundo. La gente no va a los toros. O no va en la medida que quisiéramos que fuera.

- Cada vez acude menos gente.

- Pero en Bilbao y el País Vasco, diría yo. Aquí se juntan varias cosas.

- Explíquese.

- Los ayuntamientos....

- ¿Lamenta el escaso apoyo institucional?

- A nivel nacional influyen los antitaurinos y animalistas. Los ayuntamientos de aquí, en cambio, no apoyan la fiesta de los toros.

- ¿Incluido el de Bilbao?

- Ha quitado las corridas generales del programa de fiestas y la magnífica Banda Municipal con que contamos lleva dos años sin ir. El apoyo del Consistorio es muy escaso, por no decir nulo.

- ¿Lo juzga injusto?

- Claro que lo es, entre otras cosas porque no hay que olvidar que es el propietario de la mitad del coso. Hombre, a una de sus propiedades le tendría que dar más promoción y actividad.

- Ni acuden los concejales.

- Ya no viene prácticamente nadie. Antes siempre acudía el alcalde uno o dos días, pero, insisto, pasaremos este bache pasajero.

- El peor de la historia.

- Se suman muchos motivos: políticos, ideológicos, económicos... La pandemia ha cambiado las cosas. Los toros en Bilbao son caros, pero no desaparecerá la fiesta. En el resto de España y Francia vive un momento de auge increíble. Y en Sudamérica, salvo México, también.

- ¿Qué está fallando aquí?

- Yo creo que fallan muchas cosas. Bilbao ha perdido una de sus señas de identidad. Antes todos los toreros decían 'bueno, toda la temporada es muy cuesta arriba, hasta que terminamos con Bilbao, y, a partir de ahí, cuesta abajo'. Pero eso ya no es así. Bilbao es una feria como otra cualquiera. Se ha convertido en una más.

- Esto va a levantar ampollas.

- Ya lo dije en un coloquio. ¿Por qué se ha perdido lo que precisamente distinguía a Bilbao del resto de ferias? El toro de Bilbao era un paradigma de toro. Íntegro, astifino, musculoso, de volumen, bravo... Vestía mucho al caballo, pero ha desaparecido.

- ¿Se sueltan toros blandos?

- Las Corridas Generales del año pasado fueron un desastre ganadero. Quitando dos, la de Fuente Ymbro y la de Dolores Aguirre, el resto fueron corridas muy bajas en presentación, trapío y casta.

- ¿De quién es la culpa?

- El año pasado se llegó tarde a escoger los toros. Ya se habían seleccionado los de Pamplona, Sevilla y Madrid. Claro, ¿qué quedaba? Pues poco para la categoría que necesita una plaza como Bilbao. Y ese poco que había, pues es lo que se trajo.

- ¿La familias Chopera y los mexicanos Baillères, gestores de la plaza, podrían hacerlo mejor?

- Yo pienso que lo hacen lo mejor que pueden por su propio interés.

- ¿Sería partidario de acortar la feria, como plantean algunas voces?

- Es un debate. Nosotros en el Cocherito hicimos un coloquio entre los socios para ver qué soluciones se podían aportar para mejorar la asistencia de público en Bilbao, que también tiene narices que el aficionado se preocupe por un tema que debería ser preocupación del empresario. El aficionado paga y ve lo que le ponen. Mucha gente se mostró a favor de la medida y otra tanta en contra al entender que Bilbao perdería prestigio.

- ¿Trae algún plan debajo del brazo para atraer a aficionados?

- Hay que recuperar el carisma y la singularidad que tenían nuestras corridas generales. Pretendo promocionar la afición para que, sobre todo, vengan más chicos jóvenes.

- ¡Cuánta falta hacen!

- Patrocinamos también un certamen de novillos y caballos, que este año va a ser en mayo. Mucho más no podemos hacer.

- ¿Bilbao debe volver a ser lo que fue?

- Tiene que volver a serlo.

«Hacen falta toros bravos»

- ¿Y puede?

- Yo creo que podría llegar a ser lo que fue si se promocionara más y si se trajera otra vez el toro de Bilbao. Que no hace falta que sea escandaloso, de 650 kilos, ni metro y medio entre pitón y pitón. No, no. Un toro con trapío, bravura y fuerza. El que siempre se ha llamado toro de Bilbao. También habría que promocionar los abonos de empresas que había antes. Casi un cuarto de la plaza eran abonos de empresa. Algunas compañías compraban 20 abonos para repartir las entradas entre clientes y proveedores.

- Gracias a empresas como Iberdrola o BBVA se mejoraban una barbaridad los ingresos.

- Pero yo entiendo que eso ahora es complicado porque...

- Está mal visto ir a los toros.

- Sí que está un poco mal visto. Yo creo que los aficionados debemos defender la fiesta sin complejos. Esta es una tradición cultural de las máximas y hay que reivindicarla. Es complicado porque tenemos muchas cosas en contra. A una parte importante de la sociedad, tenemos en contra también a una parte importante de los políticos...

- Crecen las voces que creen que el Ayuntamiento quiere dejar morir la fiesta.

- Pues esa impresión da, porque la verdad es que si no la quiere dejar morir, sí que la ningunea. Es decir, no se preocupa en absoluto de promocionarla. Hasta el rabo de toro ha desaparecido del concurso gastronómico.

- ¿Cómo son las relaciones con el Taurino?

- Alguna vez coincidimos en los programas pero, vamos, sin ninguna mala intención. Las relaciones son buenas. Deberían ser incluso más fluidas todavía. Es necesario en estos momentos tan complejos que los clubes tengamos una voz común.