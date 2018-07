El Ayuntamiento niega haber desoído los informes sobre el ruido del Moma LUIS ÁNGEL GÓMEZ El Consistorio estima que la denuncia de los vecinos y un hotel de Rodríguez Arias por prevaricación «no tiene opciones de progresar» XABIER GARMENDIA Viernes, 27 julio 2018, 00:45

«Respetamos que acudan a la Justicia porque están en su derecho, pero no podemos compartir su decisión». El Ayuntamiento de Bilbao ha acogido «con tranquilidad» el anuncio de que vecinos y un hotel de la calle Rodríguez Arias presentarán una demanda por prevaricación en su contra al considerar que las autoridades municipales no han actuado «como es debido» contra los problemas de ruido generados por la discoteca Moma. Fuentes del Consistorio niegan la «inacción intencionada» de la que se les acusa y afirman que siempre han tenido en cuenta los informes elaborados por los técnicos del área de Movilidad y Sostenibilidad para tomar las decisiones oportunas.

La reacción de los afectados supone un capítulo más en una larga historia que se viene desarrollando desde la apertura de la sala de fiestas en enero de 2017. De hecho, no es la primera vez que llevan al Ayuntamiento a los tribunales. Ya lo hicieron cuatro meses después de la inauguración por una presunta concesión ilegal de la licencia de actividad. La relación con el Consistorio se tensó hasta tal punto que los residentes llegaron a empapelar los portales con carteles que señalaban directamente a Alfonso Gil, concejal delegado de Movilidad y Sostenibilidad. «Si quieres dormir, no votes a Gil», se podía leer en aquellos pasquines.

En todo este tiempo, los vecinos y los responsables del hotel Ilunion han registrado a través de vídeos y fotografías numerosos casos de peleas callejeras, vómitos, orines e incluso accidentes de tráfico a la entrada de la sala de fiestas. Pero, sin duda, su principal cruzada ha sido contra el nivel de ruido generado en el interior de la discoteca, audible desde los domicilios particulares y las habitaciones del establecimiento hotelero. Tanto es así que el Ayuntamiento ordenó su cierre por cuatro meses en noviembre, pero solo unas semanas después un juez dio marcha atrás a la decisión aludiendo a su impacto económico negativo sobre la empresa.

«Sin motivo»

Los denunciantes, que presentarán la querella en los próximos días, manifiestan que desde entonces el Consistorio ha desoído «reiteradamente» el exceso de ruido recogido en seis sonometrías efectuadas por técnicos municipales. El Ayuntamiento, por el contrario, niega ese extremo y dice que de ser así habría actuado en consecuencia: «Se ha abierto un expediente cada vez que se ha registrado un exceso. Si no se han abierto más respecto a la docena que ya tenían sobre la mesa es porque no había razón para hacerlo». Así, las autoridades municipales lamentan que los residentes y el hotel hayan recurrido a la vía legal «sin motivo». «Tenemos la seguridad de que la demanda no tiene opciones de progresar. Se verá», zanjan.