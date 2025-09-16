El Ayuntamiento enseña a montar en bicicleta a 700 niños y adolescentes de Bilbao

Eva Molano Martes, 16 de septiembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

Fomentar la bicicleta es uno de los objetivos del área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento. Se trata de un medio de transporte barato, ecológico, sostenible y además, beneficioso para la salud. Así que este departamento municipal ha encargado a la empresa Custom4.us que imparta clases a 700 niños y adolescentes de la ciudad. Se desarrollarán este curso. Se han apuntado 32 grupos de 11 colegios, todos de entre primero y cuarto de la ESO. El cursillo tiene una duración de 8 horas por cada grupo de 12 alumnos. Se impartirá, principalmente, durante las horas de Educación Física o cuando el calendario lo permita. Las clases combinan sesiones teóricas y prácticas porque el objetivo es que los chavales aprendan que la bicicleta, además de para jugar y para hacer deporte, sirve para transportarse por la ciudad. Les enseñarán, en concreto, a hacerlo de forma segura y responsable. Para ello realizarán circuitos por las inmediaciones de sus centros escolares o donde se determine.

El casco será obligatorio en todo momento. «Se trata de ofrecer al alumnado herramientas prácticas para que la bicicleta sea parte de su día a día. Queremos que ganen autonomía, seguridad y confianza sobre dos ruedas», ha explicado la edil de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete. Entre los colegios participantes están Kontxa Eskola, IES Rekaldeberri, Eskurtze, Deustuko Ikastola, Madre de Dios, Esclavas Bilbao, Bertendona o Ave María. Los alumnos podrán participar con sus propias bicicletas o con aquellas que les preste la empresa adjudicataria del cursillo.

Dos horas de duración

Las sesiones del programa de formación ciclista están basadas en la metodología 'Una bici más', desarrollada por la Red de Ciudades por la Bicicleta. Esta formación se suma a los talleres de formación para personas mayores de 16 años que se imparten en la escuela BiziToki en Elorrieta desde este mismo año. Los talleres abordan temáticas relacionadas con la movilidad sostenible, así como la utilización segura y responsable de la bicicleta por la ciudad. Allí se imparten cursos gratuitos desde el nivel más básico al más avanzado para circular con seguridad en entorno urbano. Las sesiones, de dos horas de duración, se imparten en distintos niveles y horarios, incluyendo cursos específicos para mujeres y personas con diversidad funcional con el objetivo de eliminar barreras sociales, físicas y psicológicas.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de un formulario que estará disponible en www.BiziBilbaoBizikletaz.eus, donde, a través de un código QR, se podrá recabar toda la información sobre los talleres. La actividad que se enmarca en la campaña «Cambia de marcha, transforma Bilbao», que pretende promocionar y fomentar la movilidad ciclista mediante actuaciones de información, sensibilización y formación de diversos sectores de la ciudadanía, para circular en bicicleta por la ciudad de manera responsable y segura. Además, también dentro de esta campaña para promocionar la bicicleta, se celebrá el domingo 28 la cuarta edición de los Domingos por la Bicicleta. La Campa del Muerto, en Basarrate, se llenará de actividades para toda la familia. Así, habrá clases de seguridad vial, un mercado de bicis de segunda mano, un taller para aprender a arreglar pinchazos o manualidades.

Temas

Bilbao

Sostenibilidad