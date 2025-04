El Ayuntamiento dice que no multó por exceso de tiempo en la OTA por «pedagogía» El Área de Movilidad de Bilbao defiende su gestión después de haber sancionado únicamente a los que carecían de tique durante todo 2024

Andrea Cimadevilla Jueves, 1 de mayo 2025, 00:57

Ignacio Alday, director de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, aseguró ayer que el Consistorio no puso multas por exceder el tiempo fijado en el tique de la OTA durante todo 2024 por «pedagogía». Lo hizo durante una tensa comparecencia a petición del PP en la que los populares acusaron al área dirigida por la socialista Nora Abete de tener una «nula planificación». «Se priorizó multar a los que no disponían de tique que al resto. El objetivo no es sancionar por sancionar, sino adaptarse a una nueva forma de aparcar», justificó el responsable municipal.

La polémica saltó a principios de abril, cuando el Área de Movilidad y Sostenibilidad ofreció, en respuesta a una pregunta del PP, una serie de datos relativos a las sanciones de la OTA impuestas el pasado año. El documento destapó que tras la puesta en funcionamiento del nuevo servicio a finales de 2023 –que, entre otras cuestiones, acabó con el aparcamiento gratuito en el centro a mediodía– no se había sancionado a quienes se pasaron de la hora del resguardo y dejaron el coche más allá del tiempo fijado. Sí se multó, por contra, a quienes habían estacionado el vehículo sin recibo. El escrito reveló que se impusieron 53.851 sanciones «por estacionar sin tique o distintivo» o por «sobrepasar el tiempo de tique en más de 60 minutos», aunque el Consistorio matizó más tarde que «prácticamente la totalidad» de las penalizaciones eran por no disponer de comprobante.

Frente a las críticas del concejal del PP Ángel Rodrigo, quien pidió conocer «desde cuándo sabía el Consistorio que no se estaba multando» y «quién era el responsable de haber mirado hacia otro lado», Nora Abete defendió su gestión y aseguró que «la política de movilidad de Bilbao no es fruto de la improvisación». «Una mentira dicha muchas veces sigue siendo una mentira», lanzó, asegurando que son numerosas las ciudades que se «han fijado en el modelo de movilidad» de la capital vizcaína.

Tiempo de «adaptación»

Por su lado, Alday confirmó que el pasado ejercicio «se multó igual o incluso un poco más que otros años». Aseguró que las operaciones de estacionamiento por máquina o aplicación móvil han ido en aumento con el paso del tiempo –en 2024 se registraron un 11% más que el año anterior– y que de las 420.000 lecturas de matrícula diarias que se realizan, el 92,1% de los vehículos estacionan de forma correcta.

Los responsables del área reconocieron que el sistema ha requerido de «adaptación» y que algunas de las incidencias han acabado en la apertura de un expediente sancionador a la empresa que gestiona el servicio. En cualquier caso, el sistema ya está a pleno rendimiento y penaliza a todos los que cometen algún tipo de irregularidad en el estacionamiento.