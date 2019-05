El Ayuntamiento no descarta que haya más vertidos de lindane en el basurero de Enekuri Zona acordonada en el antiguo basurerao de Enekuri, tras ser detectado lindame / e.c. EL CORREO Jueves, 9 mayo 2019, 23:51

El descubrimiento de un vertido de lindane en el antiguo basurero municipal de Enekuri podría no ser el único. En una comparecencia urgente solicitada por EH Bildu, el concejal de Planificación Urbana, no descartó que se encuentren más rastros. «Dentro de ese propio vertedero, puede haber otros puntos donde haya presencia de más contaminantes», planteó. En cualquier caso, el edil descartó que exista un riesgo para la salud pública: «Es un entorno alejado de cualquier edificación, de cualquier espacio público. Por lo tanto, la exposición para la ciudadanía es mínima salvo que la gente se meta por donde no debe meterse».

En su comparecencia, Abaunza recordó que el terreno en cuestión es privado y, además, pertenece al término municipal de Sondika, por lo que el Ayuntamiento de Bilbao no tiene competencias sobre él. La capital vizcaína lo alquiló entre 1970 y 1976 para depositar sus basuras urbanas, y posteriormente el vertedero estuvo activo hasta 1997. «Desconozco quién hizo uso de él durante ese tiempo», aseguró el concejal, quien anunció que arrimará el hombro en las medidas correctoras que el Departamento vasco de Medio Ambiente lleve a cabo.

Ese compromiso no convenció a algunos representantes de la oposición. La portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, cree que el Consistorio «igual no tiene responsabilidad jurídica, pero sí política», y acusó al equipo de Gobierno de «querer quitarse el marrón de encima». Además, sugirió que los vertidos podrían ser «traídos de fuera», por lo que llamó a «inspeccionar el entorno más cercano». Por su parte, la representante de UdalBerri-Bilbao en Común, Carmen Muñoz, incidió en que el Ayuntamiento de la capital vizcaína tiene que tomar cartas en el asunto «y también en vigilar la salud de los bilbaínos».