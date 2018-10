El Ayuntamiento de Bilbao contabiliza 2.500 viviendas vacías desde hace más de dos años Se han detectado un total de 8.096 pisos sin una ocupación considerada normal o permanente. / Ignacio Pérez Serán los primeros pisos en el País Vasco sobre los que se podrá aplicar el recargo del canon si antes de su entrada en vigor no salen al mercado de venta o alquiler JOSÉ DOMÍNGUEZ Miércoles, 31 octubre 2018, 14:32

En 2016 el Ayuntamiento de Bilbao hizo un inventario que destapó la existencia de 4.830 viviendas vacías en la ciudad y, si bien es cierto que su actualización confirma que esta cifra ha descendido ya un 12,2%, revela un dato no menos importante. En los dos años transcurridos desde entonces hay 2.495 pisos que han seguido estando totalmente desocupados y a los que se podría aplicar de inmediato el recargo del canon que contempla la Ley Vasca de Vivienda y que en septiembre ha avalado el Tribunal Constitucional. La institución local ha adelantado que no lo va a hacer porque esperará a que, previsiblemente en el segundo semestre de 2019, entre en vigor el reglamento que desarrolle este nuevo recargo al propietario que, al margen del IBI, le exigirá abonar 10 euros por metro cuadrado al año (con aumentos del 10% por ejercicio hasta los 30). Pero lo que si ha dejado claro es que serán los primeros inmuebles de Euskadi que cumplirían todas las condiciones para soportar este gravamen si antes no salen al mercado mobiliario, ya sea en régimen de venta o de alquiler libre o protegido.

En una comparecencia convocada a petición propia, el concejal de Vivienda, Goyo Zurro, ha explicado los pormenores del estudio, que se ha elaborado a partir de la confrontación de las bases de datos del padrón municipal y de los usuarios que en Bilbao tiene dados de alta el Consorcio de Aguas. El resultado es que se han detectado un total de 8.096 pisos sin una ocupación considerada normal o permanente. El 52% de ellos, además, no tienen a nadie empadronado y ni siquiera cuentan con un recibo de agua o, si están dados de alta, su consumo es «nulo». Incluso se da el caso de 1.379 inmuebles en los que sí que hay alguna persona empadronada, pero el gasto de agua también es inexistente, «lo que demuestra que allí no vive nadie». Aunque el edil ha destacado que de todos ellos sólo 2.495 llevan vacíos desde 2016 «porque es verdad que en este tiempo ha habido mucho movimiento».

En el caso de la capital vizcaína, la distribución de estos inmuebles desocupados también va por barrios. Donde más hay es en Abando, con 1.426 casos detectados, seguido de Ibaiondo (1.354) y Rekalde (1.058). Por contra, Otxarkoaga y Txurdinaga son los distritos donde menos se han encontrado (369), y le siguen los de Begoña (669) y Basurto-Zorroza (783). «Normalmente, quien compra para especular lo hace en zonas donde más rendimiento cree que le puede sacar», ha explicado Goyo Zurro, que reconoce que, además, en los barrios con más pisos vacíos es donde la población tiene mayor poder adquisitivo «y también mayor capacidad económica para esperar a movilizarlos hasta el momento que consideren más rentable». Por contra, los barrios con menores rentas y con mayor presencia de viviendas municipales es donde este problema se reduce notablemente, «porque los pisos protegidos también ejercen de regulador».

Tomar medidas

La portavoz municipal de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha subrayado que el equipo de gobierno contará con el apoyo de su grupo para movilizar estas 2.495 viviendas vacías y ha pedido que no se espere a tomar medidas hasta que esté desarrollado el decreto que regule el canon, «porque no va a decir mucho más que lo que ya dice este estudio y hay mucha gente esperando». También han apoyado la puesta en marcha de iniciativas en este sentido sus homólogos en Goazen Bilbao, Samir Ladou, y Udalberri, Amaia Arenal, que ha remarcado que en la ciudad hay «10.000 demandantes de un piso en alquiler social». El representante del PP, Oscar Fernández Monroy, ha manifestado, sin embargo, que, a su juicio, los datos del inventario demuestran «el fracaso de la política penalizadora desarrollada por este Ayuntamiento porque en estos dos años sólo se han conseguido movilizar 700 viviendas con el 'hachazo' del IBI (un 25% de recargo en el impuesto que se ha empezado aplicar este año)». También considera que la mejor manera de sacar estos pisos al mercado es «incentivar a los propietarios, darles garantías de cobro y de que recuperarán su piso como lo dejaron al ponerlo en alquiler».