El Ayuntamiento de Bilbao alquila habitaciones baratas a nueve jóvenes a cambio de trabajo comunitario

El programa municipal Bilbao Gazte Partekatzen pretende ayudar a nueve jóvenes de la ciudad a emanciparse del hogar familiar. La iniciativa está impulsada por las ... Áreas de Juventud y Deporte y Vivienda y se dirige a chicos y chicas de 22 a 29 años empadronados en la ciudad que hasta ahora residían con sus respectivas familias.

Lo que se les ofrece es compartir un piso municipal en el barrio de Otxarkoaga por un plazo máximo de tres años abonando un alquiler mensual de 55 euros más contribución a los gastos comunes. Además, deberán dedicar cuatro horas de trabajo a la semana en beneficio de la comunidad. El programa ofrece un contrato de arrendamiento de habitación (distinto al de vivienda).

La concejala del Área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez, ha señalado que con este programa «abrimos una puerta real a la autonomía de las y los jóvenes de Bilbao. No se trata sólo de ofrecer un techo donde vivir, sino una experiencia de emancipación con valores, que fortalece el barrio y a quienes lo habitan». Añade que «la emancipación juvenil es una prioridad y una política de ciudad».

Por su parte, la Concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, subraya que «continuar impulsando la cultura de la emancipación juvenil es algo prioritario para el Ayuntamiento y vamos a seguir ofreciéndoles herramientas que les hagan crecer también en ese momento tan importantes en sus vidas».

La sociedad pública Viviendas Municipales ha puesto cuatro viviendas a disposición de Bilbao Gazte Partekatzen. Cada una de ellas será compartida por 2 o 3 jóvenes, y están situadas en las calles Irumineta, Txotena y Larratundu del barrio de Otxarkoaga y «están acondicionadas con cocina y mobiliario básico».

Los interesados deberán acreditar ingresos mínimos a fecha de solicitud de 16.520 euros brutos anuales y máximos de 21.000.