El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Peristeri-Bilbao Basket
Vistas de la calle Txotena, en Otxarkoaga. Mireya López

El Ayuntamiento de Bilbao alquila habitaciones baratas a nueve jóvenes a cambio de trabajo comunitario

El programa municipal está reservado a personas entre 22 y 29 años que sigan en el hogar familiar

E. C.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

El programa municipal Bilbao Gazte Partekatzen pretende ayudar a nueve jóvenes de la ciudad a emanciparse del hogar familiar. La iniciativa está impulsada por las ... Áreas de Juventud y Deporte y Vivienda y se dirige a chicos y chicas de 22 a 29 años empadronados en la ciudad que hasta ahora residían con sus respectivas familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  6. 6

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi
  10. 10 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ayuntamiento de Bilbao alquila habitaciones baratas a nueve jóvenes a cambio de trabajo comunitario

El Ayuntamiento de Bilbao alquila habitaciones baratas a nueve jóvenes a cambio de trabajo comunitario