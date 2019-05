El Ayuntamiento de Basauri crea un programa para tratar a las víctimas de abusos a menores Manifestación celebrada en enero en Basauri para denunciar los abusos. / BORJA AGUDO El programa de apoyo incluye también talleres formativos a clubes deportivos, colegios, padres... LEIRE PÉREZ basauri Jueves, 30 mayo 2019, 10:46

El Ayuntamiento de Basauri ha consensuado con la plataforma 'Porque ya no me callo' un programa de prevención y atención a víctimas de abusos sexuales a menores. Es la respuesta institucional a la conmoción generada después de que el pasado mes de noviembre un vecino de la localidad, Pepe Godoy, desvelase que había sufrido abusos cuando era niño, hace más de tres décadas, por parte de un conocido entrenador de la localidad. A esta denuncia, ya prescrita, le siguieron otras seis más, lo que permitió descubrir que un niño de apenas 12 años estaba actualmente siendo víctima presuntamente del mismo agresor. Esta última denuncia está en fase de instrucción al ser la única que puede tener recorrido judicial porque no ha prescrito.

El plan municipal, pionero en el País Vasco, incluye la puesta en marcha de una ventanilla única de acogida y atención a las víctimas, que no tendrán que peregrinar por diferentes departamentos. Para que pueda estar en marcha a partir de la próxima semana, se formará al personal de los Servicios Sociales del propio Ayuntamiento. También se habilitará un teléfono de contacto, el 944666348, así como un número de WhastsApp, el 688731509, a través de los que los afectados podrán ponerse en contacto con la institución. Por último, se habilitará el correo electrónico abusurikez@basauri.eus.

«Transmitimos de nuevo nuestra solidaridad a todas las víctimas y, entendiendo todo el esfuerzo personal y emocional que conlleva, animamos a que se denuncien estas situaciones», señalaron desde el Ejecutivo local.

Esta atención directa será el primer espacio en el que la víctima podrá desahogarse y en el caso de que, tras una primera valoración, se estime necesario, se destinará a la persona afectada al Servicio de Atención a la Víctima (SAV) del Gobierno vasco, que cuenta con un equipo interdisciplinar de juristas, trabajadores sociales y psicólogos.

En este primer recurso municipal se orientará a las víctimas, tanto a nivel jurídico y sobre los trámites procesales de cara a interponer la denuncia, y se le prestará asistencia psicológica y social y se le acompañará en el desarrollo del proceso judicial.

Jornadas de sensibilización

El programa municipal incluye la elaboración de un plan formativo que se pondrá en marcha entre septiembre y octubre. Incluye una serie de jornadas de información y sensibilización dirigidas a entidades sociales y clubes que trabaja con menores.

En este sentido, se celebrarán sesiones grupales y charlas dirigidas a las asociaciones, tanto deportivas como culturales, para que aprendan a gestionar la angustia que genera la identificación de estas situaciones. En los encuentros participarán tanto técnicos como los propios progenitores.

Se impartirán módulos formativos en los centros educativos a los alumnos, pero también se dirigirán al profesorado, especialmente a los tutores. El objetivo, recuerdan es «capacitar y dotar de herramientas a los tutores para que luego puedan trabajar con su alumnado sobre el impacto del conocimiento de una situación de abuso sexual y las falsas creencias».

Asimismo, se celebrarán charlas dirigidas a las asociaciones de padres. La prevención de abusos será además un tema a tratar dentro de los requisitos a la hora de conceder las subvenciones municipales a los colectivos del municipio y se realizarán campañas informativas periódicas para animar a las victimas a denunciar.

«El Ayuntamiento se personará como acusación popular en procesos judiciales de abusos a menores del municipio, siempre que las instancias judiciales lo autoricen, en todo caso realizaremos la solicitud de personarnos», anunciaron.