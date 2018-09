El Ayuntamiento advierte de que en Bilbao no hay sitio para Uber El concejal de Movilidad, Alfonso Gil, sale del pleno con el representante del sector del taxi, Borja Mussons / JORDI ALEMANY Contra la opinión del Gobierno vasco, el concejal de Movilidad considera que esta aplicación no puede convivir con los taxis LUIS LÓPEZ | XABIER GARMENDIA Viernes, 28 septiembre 2018, 00:17

Por más que las administraciones retrasen la solución al conflicto del taxi, éste no desaparece. Al contrario, hay riesgo de que vuelva a estallar. Después de las movilizaciones que protagonizó el sector en julio contra plataformas como Uber y Cabify, llegó la tregua de agosto, y ahora la calma tensa de septiembre. El Gobierno central, previsiblemente, aprobará hoy una regulación en la que pocos confían para resolver definitivamente el asunto.

La llegada de estas grandes plataformas de base tecnológica, que operan con licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), ha desguazado el sector del taxi en muchas ciudades (en España y en buena parte del mundo). Pero aún no han recalado en Bilbao. Y, según el concejal de Movilidad, el socialista Alfonso Gil, no van a llegar. «Taxi y VTC en Bilbao son incompatibles tal y como se está planteando», advirtió ayer durante el pleno municipal. Se refería a que sí hay sitio para los VTC tradicionales, es decir, los coches con conductor que se alquilan durante un día, o medio. Es más, llevan muchos años conviviendo con los taxis. Pero no hay lugar para quienes utilizan esas licencias con el fin de prestar un servicio similar al del taxi. Es decir, Uber y Cabify.

El pronunciamiento de Gil llegó tras la aprobación por unanimidad de la conocida como 'Ordenanza del taxi', que pretende dotar de más calidad a este servicio y ayudarlo a competir en un entorno cada vez más difícil. La cuestión es que la declaración de intenciones del concejal choca que manera frontal con la postura del Gobierno vasco, cuya consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ya hizo púbico su convencimiento de que ambos modelos de transporte (taxis y VTC) van a estar obligados a convivir.

Si el asunto es de por si peliagudo, aún lo enrevesa más el hecho de que las competencias estén algo difusas. El Gobierno central, a quien le corresponde la regulación, quiere que las autonomías tomen el control; pero muchas de ellas rechazan la patata caliente sin un paraguas legal. Los taxistas querrían una regulación local, porque es donde más capacidad de presión tienen. Y, de momento, quien da las licencias (atendiendo a los criterios de la regulación estatal) son las diputaciones. Un lío. De cara a arrojar algo de luz, la semana que viene el sector del taxi y el Ayuntamiento de Bilbao se reunirán con la entidad foral para analizar qué se puede hacer en el futuro.

Apoyo a Euskaraldia

El pleno de ayer no dio mucho de sí en cuanto a grandes acuerdos -la mayoría del equipo de gobierno volvió a tumbar buena parte de las iniciativas de la oposición-, aunque sí hubo debates intensos. Uno de ellos lo generó la proposición de Goazen de respaldar la implantación de la facultad de Medicina de la UPV/EHU en detrimento de la impulsada por Deusto. Los partidos de izquierdas entienden que se están primando los intereses de una institución privada sobre la pública, mientras que PNV, PSE y PP consideran que hay sitio para todos.

Además, todos los grupos se sumaron a la declaración institucional por la que el Consistorio se une a la iniciativa en favor del euskera Euskaraldia.