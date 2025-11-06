El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ayuda a Gaza, al Sáhara, a Bolivia... los fondos de Bilbao para la cooperación internacional

El Ayuntamiento destinará 3, 6 millones en 2026 para ayudar a otros países

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:35

Comenta

El edil Iñigo Zubizarreta comanda el departamento de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad del Ayuntamiento de Bilbao, cuyo Presupuesto en 2026 asciende a 4, ... 75 millones. Según ha expuesto el área de Cooperación al Desarrollo contará con 4,06 millones, un aumento del 5,4% respecto a 2025 -superior al 4,5% que ha aumentado el presupuesto total municipal-. Interculturalidad y Convivencia sumarán 628.000 euros (100.000 euros más para Interculturalidad y 122.000 euros más para convivencia) y Derechos Humanos contará con 70.000 euros, el grueso de los cuales irá al foro de Bilbao por la Paz y la Convivencia (50.000 euros) y para colocar placas en memoria de las víctimas (20.000).

