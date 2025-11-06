Ayuda a Gaza, al Sáhara, a Bolivia... los fondos de Bilbao para la cooperación internacional

El edil Iñigo Zubizarreta comanda el departamento de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad del Ayuntamiento de Bilbao, cuyo Presupuesto en 2026 asciende a 4, ... 75 millones. Según ha expuesto el área de Cooperación al Desarrollo contará con 4,06 millones, un aumento del 5,4% respecto a 2025 -superior al 4,5% que ha aumentado el presupuesto total municipal-. Interculturalidad y Convivencia sumarán 628.000 euros (100.000 euros más para Interculturalidad y 122.000 euros más para convivencia) y Derechos Humanos contará con 70.000 euros, el grueso de los cuales irá al foro de Bilbao por la Paz y la Convivencia (50.000 euros) y para colocar placas en memoria de las víctimas (20.000).

En Cooperación, 3,6 millones se destinarán a proyectos de ayuda al exterior. Por ejemplo, en Senegal. Por otro lado, se realizaráun concierto de celebración del 50 aniversario de la RASD en torno al 27 de febrero. Se mantiene la partida de 140.000 euros para un convenio con la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para Palestina) para la reconstrucción en Gaza y se incorpora una nueva partida para el apoyo a la caravana de ayuda al Sahara Occidental. «Este apoyo se venía haciendo, pero por primera vez, como pueden ver, se visibiliza en el Presupuesto. Se refuerza el compromiso con el pueblo saharaui, estamos hablando de 35.000 euros», ha explicado Zubizarreta.

Servicio Harreragune

Se incorpora también un nuevo convenio con la organización Paz y Solidaridad para un proyecto en Bolivia, que contará con 70.000 euros. Se aumenta el aporte a Euskal Fondoa un 5,8% y la convocatoria de proyectos de sensibilización un 9%. Por otro lado, se mantiene el aumento del presupuesto del convenio con la Coordinadora de ONGDs. En el apartado de Interculturalidad, se diseñará el IV Plan Bilbao Ciudad Intercultural. El aumento más significativo se produce con la incorporación de una partida de 40.000 euros para proyectos vinculados al nuevo servicio Harreragune para inmigrantes.

El programa de intervención comunitaria e interculturalidad Auzoak Abian, que este año cumple 10 años, pasa de 50.000 a 72.500 euros, que se extenderá a otros barrios, desde Irala y Amezola. El programa de intervención comunitaria e interculturalidad que se desarrolla con Médicos del Mundo en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala se duplica, pasando de 10.926 a 21.926 euros, y el programa Jóvenes sin Referentes Familiares, desarrollado con la Fundación Ellacuria, pasa de los 15.000 a los 22.000 euros.

Se crea además un nuevo convenio bajo el título Cine y Sensibilización, para continuar el trabajo realizado junto al Hika Ateneo y Ongi Etorri Zinema. Mientras, el servicio de asistencia al Observatorio de la Convivencia para la atención y gestión a través de la mediación de conflictos comunitarios adjudicado a Fundación Gizagune supondrá 100.000 euros. Y se reservan unos 22.000 para proyectos especiales dirigidos a la promoción de la convivencia y prevención de conflictos.