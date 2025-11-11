Aviso amarillo por viento sur e incendios forestales para este miércoles en Bizkaia Euskalmet pronostica rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el interior y en la costa del territorio

El viento sur es el responsable de que esta semana en Bizkaia las temperaturas vuelvan a arrojar valores más propios de la primavera que del otoño. Este martes las rachas todavía son moderadas pero mañana se notarán más. Euskalmet activará este miércoles el aviso amarillo en la provincia por viento en zonas expuestas y también por riesgo de incendios forestales.

Los pronósticos anuncian de nuevo temperaturas suaves -máximas cercanas a los 24 y 25 grados- y cielos despejados, al menos, hasta el viernes. La Agencia Vasca de Meteorología advierte que en la costa de Bizkaia podrían soplar rachas de hasta 90 kilómetros por hora y en el interior, sobre todo en zonas de montaña, de más de 100. Una situación que volverá a poner en jaque a los aviones que tratan de aterrizar en el aeropuerto de Loiu.

La semana pasada hasta un total de 6 naves se vieron obligadas a desviarse a otros aeródromos, con el trastorno que supone para centenares de viajeros. Se registraron rachas en Orduña, Matxitxako y La Galea por encima de los 130 kilómetros por hora.

En zonas no expuestas, se espera que se registren rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora. El viento de componente sur golpeará más fuerte en Álava y en la costa e interior de Gipuzkoa. El aviso amarillo en zonas expuestas permanecerá activo durante toda la jornada y el de zonas no expuestas de 18 a 23.59 horas.

Asimismo, y debido al intenso viento sur que se prevé, el organismo dependiente del Gobierno vasco ha activado a las 12.00 horas de este martes la alerta amarilla por riesgo de incendios forestales en la costa e interior de Bizkaia, así como en los mismos puntos de la provincia vecina. Permanecerá vigente hasta la medianoche y tendrá continuidad durante toda la jornada del miércoles hasta las 23.59 horas. Por el momento, para el jueves no se prevén avisos.

Borrasca Claudia

Este martes, el cielo continúa con la alternancia de nubes y claros, predominando las nubes medias y altas, aunque el ambiente será luminoso durante buena parte del día. Reinará la estabilidad y eso se reflejará en los termómetros. Las máximas subirán de forma tenue -22 grados se esperan en Bilbao-, pero comenzará una tendencia de aumento que continuará hasta el jueves y el viernes, cuando se prevén valores de 24-23 grados.

Por su parte, las mínimas también se recuperarán: el jueves podrían rondar los 16 grados. Se trata de hasta siete grados más que en este arranque de semana. Por tanto, una nueva semana con temperaturas bastante elevadas para esta época del año que harán que este otoño atípico se mantenga, al menos, hasta el fin de semana. La Aemet ha puesto nombre a una nueva borrasca, Claudia, que impactará con intensidad en Canarias, pero al menos hasta el viernes o el sábado no se prevé que pueda afectar al territorio con lluvia y bajada de temperaturas.