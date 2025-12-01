Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Un avión alemán que se dirigía a Hamburgo desde Gran Canaria con casi 200 pasajeros a bordo se ha visto obligado a buscar refugio en ... el aeropuerto de Bilbao en la noche de este domingo por la muerte repentina de uno de sus pasajeros. Al parecer, un hombre de edad relativamente avanzada ha sufrido un ataque al corazón en pleno vuelo, lo que ha generado alarma y la necesidad de prestarle ayuda médica especializada de manera urgente. Por ese motivo, el piloto ha puesto rumbo a Loiu. Sin embargo, todo ha sido en vano porque el viajero estaba ya muerto cuando el personal de Osakidetza ha accedido a la aeronave y le ha practicado las maniobras de reanimación, han señalado fuentes aeroportuarias y sanitarias a EL CORREO.

El incidente ha sucedido unos minutos antes de las ocho de la noche. El avión, un 'Airbus 320' de la compañía Eurowings (una filial de Lufthansa), había partido a las 16.21 horas del aeropuerto de Gran Canaria. Todo transcurría con normalidad hasta que el citado pasajero se ha sentido indispuesto. El hombre, ya jubilado, viajaba con su hija. La tripulación y alguna persona que iba a bordo han intentado atenderle pero la situación se ha vuelto muy complicada y el piloto ha cedido aterrizar, como mandan los protocolos en estos casos de vida o muerte.

La ruta entre Canarias y el norte de Alemania pasa relativamente cerca de Bilbao. En la mayoría de las ocasiones se atraviesa Gipuzkoa o Navarra, mientras que en otras se pasa por Cantabria o el límite con Asturias. Esta vez, el comandante ha optado por desviarse a Bizkaia. Ha avisado a torre y los controladores han activado inmediatamente el protocolo que se sigue en estos casos y que permite el acceso de una ambulancia de Osakidetza a pista para atender la urgencia. También se ha movilizado un helicóptero, aunque al final no ha sido necesaria su participación por el luctuoso desenlace. Los controladores han priorizado al aparato afectado sobre otros vuelos y han acortado en lo posible su traza para que pudiera aterrizar lo antes posible.

El 'A320' de Eurowings ha tomado tierra a las 8 de la noche exactamente. Y pese a que el personal sanitario ha actuado con celeridad y ha practicado un masaje cardíaco, ya no se podía hacer nada. El infarto ha acabado con la vida del jubilado alemán.

El vuelo ha sido desembarcado y se ha esperado a que llegara el juez de guardia para el levantamiento del cadáver. En un principio, la compañía ha decidido hacer noche en Loiu, ya que tenía muy difícil tanto salir de Bilbao por el límite horario como aterrizar por este mismo motivo en Hamburgo, ya que es un aeropuerto que también cierra antes de la medianoche. Por ello, sus responsables han comenzado a buscar alojamiento para los casi 200 pasajeros, que se espera que lleguen este lunes a la ciudad alemana.

Precedente en marzo

No es la primera vez en este 2025 que se produce un incidente de este tipo en 'La Paloma'. En marzo pasado, alrededor de 150 turistas de origen británico que volaban entre Londres y Gibraltar se vieron obligados a desviarse al aeropuerto de Bilbao por el fallecimiento de uno de los viajeros por causas naturales mientras se encontraban sobrevolando el mar Cantábrico. El piloto trató de buscar ayuda en Loiu pero ya fue demasiado tarde puesto que el pasajero llegó cadáver al aeródromo vizcaíno.

Al igual que ha sucedido hoy, los viajeros fueron desembarcados. Tuvieron que hacer noche en Bizkaia. El ciudadano británico que falleció entonces viajaba con un médico como acompañante ya que había informado a la aerolínea de su mal estado de salud y la aerolínea le exigió para poder viajar la presencia de un doctor privado. El hombre no pudo completar el viaje que se había propuesto a Gibraltar.