Las aves que trae a Bilbao la mejora de la Ría

Sufren polución crónica aguas abajo y queda mucho para que alcancen un estado óptimo, pero la progresiva recuperación de las aguas de la Ría por ... la reducción de los vertidos industriales y fecales ha incrementado el número de peces y atrae a multitud de aves, que a su vez sirven de imán para otras. Antes, no había vida: en Olabeaga se capturaron las primeras quisquillas hace solo 23 años. Desde entonces, sargos, lubinas, anguilas y cangrejillos marmolados han hecho de esa zona su hogar. Peces, crustáceos y microorganismos van colonizando la columna vertebral de Bilbao y empiezan a llamar, con su presencia, a distintos tipos de pájaros –residentes y visitantes– que gustan de dar cuenta de ellos. Además, la apertura del Canal de Deusto ha incrementado la riqueza ornitológica, relata el secretario de la asociación Lanius, Josemi Soler.

La recuperación de los muelles, activos hasta 2006, mejoró también la calidad de las riberas. Ahora, en bajamar, pueden observarse ejemplares picoteando. «El fondo del canal es limo, pero las orillas son piedrilla, así que pueden comer allí varios bichos la vez. No es Doñana, pero con paciencia se ven cosas interesantes». En el entorno del Canal se han documentado unas 30 especies de aves, que llegan a 80 por las migraciones. En todo el barrio de San Ignacio, más de 120. Además, se halla en plena ruta: los animales acceden por Punta Galea y sobrevuelan Artxanda. Un festín para los aficionados con prismáticos.

Ampliar Vuelvepiedras Josemi Soler

Lanius, en colaboración con la asociación de vecinos El Canal y Ekologistak Martxan, ha ofrecido varias charlas este año para divulgar la diversidad ornitológica del entorno. Los amantes de la ornitología está volcados en la protección del chorlitejo chico, un pequeño limícola que nidifica en la Punta Norte de Zorrozaurre, – en la isla también residen autillos– otra joya protegida «que nos hace afortunados», dice Soler. Han solicitado al Ayuntamiento, aún sin respuesta afirmativa, que deje zonas de cría que consoliden su presencia. Se detectaron unas tres parejas, y al comprobar que una de ellas estaba criando, pidieron retrasar dos meses las obras. Aunque éstas siguieron, la pareja logró sacar adelante algún pollo en otro punto de la zona. Es frecuente también ver por el Canal cormoranes, garzas reales, garcetas o patos. Una pareja incluso llegó a tener patitos, pero «desaparecieron» depredados por las ratas, milanos o gaviotas. Hay varias especies; desde la patiamarilla, la más común, hasta la reidora, que es migrante, o la cabecinegra.

Ampliar Correlimos menudo Josemi Soler

El andarríos chico es otra de las aves limícolas más habituales. El bonito martín pescador «viene a finales de agosto y ya se nos queda hasta el mes de mayo». Afortunadamente también se puede disfrutar habitualmente del vuelvepiedras, que «llama mucho la atención porque mete el pico debajo de la piedra, la voltea y coge las pulgas de agua o lo que haya», explica Soler. Por las aguas del Canal incluso han hecho apariciones estelares espátulas, zancuda inconfundible por su gran envergadura, su color blanco y su largo y aplanado pico, o incluso un cisne. Otras aves llegan para refugiarse de temporales o frío, como los «caravanes, que es un bicho bastante raro de ver» o charranes, conocidos como las golondrinas de mar. Han penetrado hasta colimbos nacidos en el norte de Europa con su pico alargado para pescar karramarros y pececillos. O fumareles persiguiendo anchoítas o pescaditos, para después proseguir su viaje cuando mejora el tiempo. El correlimos menudo es otro de los tesoros que aparece de vez en cuando.

Ampliar Chorlitejo Josemi Soler

A juicio de la asociación, las instituciones no pueden decir «hasta aquí hemos llegado» y han de seguir mejorando la calidad de las aguas y la preservación de las aves. Dejar espacios para que críen o impedir a las mascotas el acceso a los limos mejora mucho la biodiversidad. Además, la disponibilidad de aves atrae a más. El otro un pollo de halcón peregrino atacó unos fumareles, hay cernícalos, alcotanes, y se ven también ratoneros, milanos negros y reales. Para disfrutar de verdad, la asociación reecomienda pasear por el Canal con prismáticos en mano y con una App de ornitología.