Un hombre contempla las nuevas promociones junto al Canal e. c.

Las aves que trae a Bilbao la mejora de la Ría

Ornitología. ·

Lanius cifra en hasta 80 especies las que pueden verse en el Canal de Deusto tras su apertura, la recuperación de riberas y limos

Eva Molano

Eva Molano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

Sufren polución crónica aguas abajo y queda mucho para que alcancen un estado óptimo, pero la progresiva recuperación de las aguas de la Ría por ... la reducción de los vertidos industriales y fecales ha incrementado el número de peces y atrae a multitud de aves, que a su vez sirven de imán para otras. Antes, no había vida: en Olabeaga se capturaron las primeras quisquillas hace solo 23 años. Desde entonces, sargos, lubinas, anguilas y cangrejillos marmolados han hecho de esa zona su hogar. Peces, crustáceos y microorganismos van colonizando la columna vertebral de Bilbao y empiezan a llamar, con su presencia, a distintos tipos de pájaros –residentes y visitantes– que gustan de dar cuenta de ellos. Además, la apertura del Canal de Deusto ha incrementado la riqueza ornitológica, relata el secretario de la asociación Lanius, Josemi Soler.

