La Avanzada encara los últimos retoques para cubrir la carretera

La Diputación culminará la obra de cubrimiento de La Avanzada en las próximas dos semanas, según ha explicado este martes el diputado de Infraestructuras y ... Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, durante una comparecencia en las Juntas. Alzaga ha asegurado que tan solo faltan unos remates, que producirán «cortes puntuales nocturnos» pero que ya el pasado 31 de septiembre, las labores «estaban concluidas al 99,3%», por lo que «a todos los efectos se puede dar por finalizada».

Alzaga también se ha referido a los problemas derivados de la lluvia que empañan los cristales de los vehículos al circular por el túnel. «En todos los túneles hay un sistema optimizado de ventilador para cuestiones de humos o calidad de aire; si hay un parón de tráfico se activan automáticamente. Rara vez, aunque pasa como en este caso, ocurre los empañamientos por diferencias de humedad en el mismo túnel», ha señalado. Sin embargo, ha avanzado que la incidencia «está en vías de solución». Para ello, se introducirá un nuevo parámetro en la configuración de los ventiladores, de forma que arranquen cuando se produzcan empañamientos por precipitaciones.

El diputado ha comparecido este martes a solicitud del Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, para informar sobre el estado de las obras de cubrimiento y adecuación de La Avanzada (BI-637) a su paso por Leioa. El juntero Ricardo Moreno ha preguntado por los plazos de finalización y los cambios en el proyecto inicial, así como en el presupuesto de la obra. En este sentido, Alzaga ha aclarado que las labores se han encarecido de los 63 millones a los 63,3 y que de los 1.388 paneles fotovoltaicos que se esperaban instalar, esta cifra se ha reducido en un 30% porque excedía el límite de consumo necesario para la iluminación en el interior del túnel y tendría que verterse el excedente a la red, con su correspondiente trámite con el Ministerio. «Tenemos que producir lo que vayamos a consumir», ha subrayado.

Críticas a los paneles

En cuanto a las quejas vecinales por el efecto de los paneles en los laterales del túnel -los residentes critican el impacto visual negativo y un aumento de la sensación de inseguridad-, Alzaga ha manifestado que se ha reforzado la iluminación y se ha optado por «tipología fácilmente vegetable para que el aspecto resulte menos invasivo en los próximos meses». Sin embargo, ha destacado que tras la obra los niveles de ruido se han reducido en «20 decibelios».

Por La Avanzada circulan al día en torno a 90.000 vehículos. Es una carretera en la que se producen numerosos embotellamientos y el tráfico es denso, sobre todo cuando se producen accidentes. El diputado ha asegurado que el cubrimiento es una obra que «pretendía solucionar problemas urbanos más que de tráfico», al contrario que el subfluvial, con el que se espera mejorar la circulación.