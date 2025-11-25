El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de La Avanzada Manu Cecilio

La Avanzada encara los últimos retoques para cubrir la carretera

La Diputación dio por terminadas las obras a finales de septiembre, pero apunta que aún quedan dos semanas para completar al 100% las labores

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:56

Comenta

La Diputación culminará la obra de cubrimiento de La Avanzada en las próximas dos semanas, según ha explicado este martes el diputado de Infraestructuras y ... Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, durante una comparecencia en las Juntas. Alzaga ha asegurado que tan solo faltan unos remates, que producirán «cortes puntuales nocturnos» pero que ya el pasado 31 de septiembre, las labores «estaban concluidas al 99,3%», por lo que «a todos los efectos se puede dar por finalizada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  9. 9

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  10. 10

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Avanzada encara los últimos retoques para cubrir la carretera

La Avanzada encara los últimos retoques para cubrir la carretera