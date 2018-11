La avalancha de 6.000 nuevos usuarios obliga a restringir el préstamo de bicicletas eléctricas Un operario repone varias bicicletas eléctricas en el punto de anclaje próximo al Ayuntamiento bajo un intenso aguacero. / Ignacio Pérez El Ayuntamiento de Bilbao paraliza las inscripciones hasta que la flota alcance las 450 unidades en diciembre XABIER GARMENDIA Lunes, 12 noviembre 2018, 23:57

Recuerda a uno de esos problemas del libro de Matemáticas con una fácil solución científica, pero difícil de aplicar a la vida cotidiana. Repartir un mismo caramelo entre 95 amigos es una quimera. Y si encima no paran de llegar más niños al patio, aún peor. Eso mismo le está ocurriendo al Ayuntamiento de Bilbao con su recién estrenado servicio de préstamo de bicicletas eléctricas. Las aproximadamente 200 unidades que hay en la calle no consiguen abastecer la demanda de 19.000 usuarios, de los que 6.000 se han apuntado en las últimas dos semanas. La saturación ha llegado a tal punto que el área de Movilidad y Sostenibilidad ha decidido dejar de tramitar nuevas inscripciones hasta que no disponga de una flota total de 450 bicicletas, algo programado para «la primera semana de diciembre».

El desbordamiento de las primeras previsiones ha llevado a tomar esta insólita medida al Consistorio, que se ve incapaz de garantizar la calidad del servicio. «Los datos son impresionantes. De media se han dado de alta 460 personas al día. No hay ciudad en el mundo que pueda aguantar un aluvión así», afirma el concejal de Movilidad, Alfonso Gil, a medio camino entre el lamento por no poder dar respuesta a tal demanda y la satisfacción de que la iniciativa esté siendo «un rotundo éxito». El edil entiende la molestia que supone para los potenciales nuevos usuarios, pero matiza que es «una cuestión de semanas» y que se acabará agradeciendo un mejor servicio.

EN SU CONTEXTO 19.000 usuarios están dados de alta a día de hoy en el servicio de préstamo de bicicletas eléctricas BilbaoBizi. Se estrenó el pasado 27 de octubre y tomó el relevo del anterior sistema, Bilbon Bizi, que proporcionó unidades convencionales sin pedaleo asistido hasta el día 14 de ese mismo mes. Cuando se produjo el trasvase, el número de participantes era de 13.000, por lo que en estas dos semanas se ha registrado un crecimiento del 46%. Por 20 euros al año El nuevo servicio mantiene los precios del anterior: 20 euros anuales para las personas empadronadas en Bilbao, y 25 para las de fuera. Los usuarios pueden desbloquear las bicicletas a través de una aplicación móvil para iOS y Android que también permite el propio registro. 50 kilómetros de autonomía tiene el motor eléctrico auxiliar, limitado a una velocidad máxima de 25km/h. Los registrados pueden alquilar una bicicleta las 24 horas del día, ya que el servicio funciona de manera ininterrumpida. Antes lo hacía de 6 de la mañana a 12 de la noche y todas las unidades eran retiradas en ese periodo de inactividad.

Gil comparecerá mañana ante los grupos políticos municipales para hacer un primer balance del sistema, implantado el 27 de octubre. En ella estará presente también un responsable de Nextbike, la adjudicataria, a la que se ha apremiado para poder llegar cuanto antes a las 300 unidades comprometidas para el arranque, y finalmente a las 450 un mes antes de lo previsto. «Queremos tener ese número de bicicletas en servicio, independientemente de que pueda haber otras en revisión o en reparación», subraya el concejal, quien hace alusión de esta manera a algunas incidencias que se han registrado.

De hecho, según los datos del Ayuntamiento, hasta el momento se han bloqueado cerca de 3.000 tarjetas de BilbaoBizi, si bien muchos de esos casos se deben a meros «errores en la inscripción». No obstante, también se ha detectado un mal uso de algunas unidades, incluso entre menores de edad, que tienen vetado el acceso hasta los 16 años. «Nos ha llegado más de una incidencia por gente que iba montada de dos en dos, por derrapes... Pero no ha sido la norma general», insiste Gil, que achaca la mayoría de problemas al «lógico desgaste» de las bicicletas. En ese sentido, asegura que el servicio de mantenimiento sigue siendo «igual de bueno» que con las unidades convencionales, que se recogían cada noche, frente a las eléctricas, que funcionan ininterrumpidamente las veinticuatro horas del día.