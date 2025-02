Los comerciantes vizcaínos ven «un auténtico despropósito» prohibir las rebajas

Luis Gómez Miércoles, 13 de mayo 2020, 00:31 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

Las principales organizaciones sectoriales vizcaínas han reaccionado de forma airada contra el anuncio del Gobierno central de prohibir las rebajas de verano en las tiendas físicas para evitar aglomeraciones que podrían facilitar la propagación del Covid-19 y mantener, al mismo tiempo, los descuentos en las compras online. Tanto Cecobi, la patronal vizcaína, como BilbaoCentro y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo han arremetido en duros términos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Han tildado de «ridículo y un auténtico despropósito» el impulso de una medida que «solo favorecerá a las grandes empresas y plataformas digitales. Volverá a perjudicar a los negocios minoristas, ya que no podremos competir en igualdad de condiciones», denuncian.

BilbaoDendak, por el contrario, ha rebajado la tensión al recordar que el acuerdo no deja de suponer una «llamada de atención» del Gobierno, pero «sin repercusiones», que busca que no se repitan los «desfases» ocurridos en Alemania a raíz de las «ofertas salvajes» que lanzaron algunas tiendas tras el desconfinamiento. Su presidente, Rafael Gardeazabal, incide en que «las rebajas no pueden prohibirse por ley» y que se pueden llevar a cabo en cualquier momento del año tras la liberalización de los periodos de descuentos promulgada en 2012 por Mariano Rajoy.

A pesar de las diferentes interpretaciones, los comerciantes vizcaínos vivieron ayer una jornada de continuos sobresaltos y nervios por el alcance de esta medida, que apareció publicada el pasado sábado en el BOE. La misma prohíbe a los establecimientos «anunciar» ni llevar a cabo «ningún tipo de acciones comerciales» que puedan dar lugar a aglomeraciones de público dentro de las tiendas y en sus inmediaciones. Por el contrario, autoriza los descuentos en los canales de internet, asunto que ha enervado al pequeño comercio.

«Estamos indignados porque el Ejecutivo ampara una competencia desleal. O hay rebajas para todos o para nadie»

El presidente de Cecobi, Pedro Campo, que solicitó el pasado abril la suspensión de las rebajas estivales para compensar las pérdidas originadas por el impacto de la pandemia, considera ahora que los descuentos podrían posponerse a septiembre, pero en ningún caso practicarlos en julio al tratarse de una temporada «excepcional» lastrada por el desplome de las ventas. «Estamos indignados porque el Gobierno ampara una competencia desleal. Si hay rebajas, es para todos; y si no, para nadie. Lo que no se puede es jugar con diferentes reglas», advierte.

«Excusas ridículas»

Eider Txarroalde ha pedido un «mayor respeto» al Ejecutivo central y que «no se ría» del pequeño comercio: «Es ridículo que se hable de aglomeraciones con las restricciones que han impuesto a los establecimientos. Que no me cuenten que es para evitar colas, que lo vendan de otra manera. Siempre acaban ganando los grandes. No sirve ayudar a los mismos; o a todos o a nadie, pero no valen las medias tintas», ha censurado.

Jorge Aio gerente de BilbaoCentro, aboga por la supresión de «criterios diferentes» en la regulación de las ventas físicas y digitales y cree que el arranque de rebajas en agosto «permitiría hacer caja, eliminar stock e incentivar el consumo». Mientras las dudas se suceden en Bizkaia, en Italia, donde la moda tiene un peso económico mucho mayor, ya han decidido que las rebajas se retrasarán al 1 de agosto.

Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aclarado este miércoles, a petición de la patronal de comercio textil Acotex, que «lo que se prohíbe son las aglomeraciones y no la posibilidad de hacer rebajas y promociones en establecimientos físicos». En su comunicado, señalan que está permitido realizar cualquier tipo de acción comercial, siempre que los locales «estén en condiciones de adoptar todas las medidas que sean necesarias» con el fin de evitar que se produzcan acumulaciones de personas.

La cifra 2012 fue el año que marcó un punto de inflexión en el sector del comercio con la liberalización de los periodos de rebajas impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.