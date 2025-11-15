El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elizane le sirve un pintxo de tortilla a una de sus clientas en el bar Zuloa.

Elizane le sirve un pintxo de tortilla a una de sus clientas en el bar Zuloa.

«Hemos tenido que aumentar 10 céntimos el pintxo de tortilla»

La crisis del precio de los huevos -que ha sufrido una subida interanual del 25,1%- preocupa a los hosteleros bilbaínos

Miriam Guadilla y Marina León

Miriam Guadilla y Marina León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:10

La crisis del precio de los huevos preocupa, y mucho, a los hosteleros. La gripe aviar, que ha obligado al Gobierno a confinar todas ... las explotaciones de aves de corral al aire libre para así evitar su propagación, está afectando de lleno al encarecimiento de este alimento básico, que ha sufrido una subida interanual del 25,1%. Un panorama que, por lo menos a corto plazo, no pinta bien. Actualmente, la media docena alcanza los 2,20 euros en algunos lineales, cuando hace un mes rondaba 1,90, y hace seis alrededor de 1,60.

