«Hemos tenido que aumentar 10 céntimos el pintxo de tortilla»

La crisis del precio de los huevos preocupa, y mucho, a los hosteleros. La gripe aviar, que ha obligado al Gobierno a confinar todas ... las explotaciones de aves de corral al aire libre para así evitar su propagación, está afectando de lleno al encarecimiento de este alimento básico, que ha sufrido una subida interanual del 25,1%. Un panorama que, por lo menos a corto plazo, no pinta bien. Actualmente, la media docena alcanza los 2,20 euros en algunos lineales, cuando hace un mes rondaba 1,90, y hace seis alrededor de 1,60.

Una de las víctimas de esta subida de precios es, indudablemente, la tortilla de patata, reina de la gastronomía bilbaína y de la barra de muchos bares. «Hemos tenido que aumentar 10 céntimos el precio del pintxo. Al final es irrisorio comparado con la subida real, pero no queremos asustar al cliente ni perderlo», comenta a EL CORREO Alberto Vélez, responsable del restaurante Gu2, en Rodríguez Arias. El hostelero también reconoce que esta situación va más allá. «No utilizamos los huevos únicamente para la tortilla. El 80% de las elaboraciones de un restaurante llevan este ingrediente: postres, revueltos, tartas…», afirma.

Haciendo cálculos, Mariana, de Gure Bar (Ercilla, 26), indica que «si el huevo ha subido un 50%, más o menos, la tortilla entera es un 40% más cara», señala la respondable del local y lamenta que «los proveedores ya ni avisan de la subida de los precios de la vergüenza que da. Es terrible».

«No queda otra»

Susana Tierra, al frente de El Huevo Frito, en García Rivero, coincide con la opinión de sus compañeros. «Nos afecta muchísimo. En este bar nuestra oferta está muy basada en el huevo; hacemos muchísimas tortillas de patata», explica. En este local ya habían pensado incrementar el precio del pintxo, «pero tendremos que replantearlo, ya que quizás la subida tenga que ser un poco mayor». En el bar Zuloa, en Doctor Areilza, por el momento no han tocado los precios. Aunque si se mantiene esta situación, «para enero tendremos que modificarlos», cuenta Elizane, quien confía en la comprensión de la clientela. «Creo que no van a decir nada. Al final ellos también lo ven en el supermercado», añade.

Algunos restauradores se han resistido hasta ahora a subir los precios, «pero es que no queda otra», dice José Manuel Romero, del Reims (Alameda Recalde). «El huevo se está disparando y mantener el precio de los productos que vendemos es complicado, además de que es un ingrediente estrella que utilizamos mucho. Tendremos que hacerle frente a todo esto subiendo las tarifas», apunta.