Urgente Aparece el cadáver de 'Mati' Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
Surfistas y visitantes internacionales pasan los últimos días de agosto el parking de Atxabiribil Maika Salguero

El auge de caravanas y 'campers' dispara los choques con los vecinos en la costa vizcaína

Una asociación denuncia el incivismo de estos visitantes en Sopela, un problema que se reproduce en más puntos de Bizkaia

Juncal Munduate

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:36

«Las vistas a la playa son maravillosas. ¡Y solo pagamos unos diez euros al día de OTA entre todos!». El parking público de la ... playa de Atxabiribil, en Sopela, se ha convertido en lugar de pernoctación habitual para visitantes que, en su mayoría, vienen a disfrutar de las vistas y las buenas olas que ofrece la costa vizcaína. Es el caso de Chaelmin, un surfista alemán de apenas dieciocho años que pasa las noches en una furgoneta camperizada junto a otros cuatro amigos, quienes se declaran enamorados de la zona y, más aún, de lo barato que les sale esta forma de vida vacacional. «Llevamos aquí ya cinco días, esta es nuestra última noche», cuenta. Mientras descargan las tablas de surf, sus compañeros explican emocionados que este es su primer viaje por carretera, aunque algunos ya conocían Euskadi. Decidieron escoger este aparcamiento y no otro pasar la semana por su buena ubicación y, como admiten, por su módico precio: «No podemos pedir más», afirman. Desde que llegaron, han dedicado sus días a recorrer Bizkaia y coger olas, un viaje redondo.

