El Atyla pliega velas y abre sus puertas BORJA AGUDO El barco escuela, que viene de navegar el mar del Norte, compaginará su mantenimiento con las visitas del público en el dique del museo marítimo SERGIO LLAMAS Lunes, 23 septiembre 2019, 12:05

Aunque debe su nombre a un cariñoso perro y no al rey de los hunos, la goleta Atyla impone con su aspecto arcaico, sus 31 metros de eslora y sus 25 de altura sobre el nivel del mar. Ahora que vuelve a estar amarrada en el dique del Museo Marítimo, en Bilbao, para acometer tareas de mantenimiento hasta abril, los curiosos podrán volver a visitarla. Así se deleitarán con las intimidades de un barco escuela de madera totalmente funcional, que navega durante la mitad del año «principalmente por el mar del Norte», señala su patrón, Rodrigo de la Serna.

El Atyla será visitable los fines de semana con la entrada del Museo Marítimo. Entre semana también recorrerán su cubierta los escolares. El resto del tiempo, la tripulación, actualmente compuesta por ocho personas aunque puede llegar a las 24, acometerá reformas, principalmente de lijado y pintura. «Nos levantamos a las ocho y para los nueve hemos desayunado. Tenemos el briefing y el reparto de tareas y trabajamos hasta la una, cuando paramos a comer. Luego se sigue trabajando de 14.00 a 15.00 horas. Despuñes dejamos que la gente disfrute de Bilbao», describe el patrón.

En alta mar, junto al mecánico y al primer oficial, de la Serna hace turnos de cuatro horas al frente de la navegación. «Hemos sufrido temporales porque el que no rompe nunca un plato es porque no friega, pero no nos arriesgamos», asegura.

El Atyla llegó a Bilbao desde Galicia el pasado lunes. Antes había estado en Holanda, Alemania, Noruega, Dinamarca y Francia. A diferencia de otros barcos escuela, en además de los conceptos básicos de navegación se aprenden «habilidades blandas: trabajo en equipo, resilencia, responsabilidad…», detalla uno de los tripulantes, el baracaldés Mikel Monje. En los últimos tres años 570 personas de infinidad de nacionalidades han ejercitado estas disciplinas a bordo. Además hay un programa de becas con el que se puede colaborar para financiar el pasaje a personas con pocos recursos.

«A bordo se habla el inglés», añade el patrón mientras camina descalzo por la goleta, que terminó de armarse en Lekeitio en 1984. La única que no domina la lengua es Olivia, la perra que vive a bordo y que irónicamente tiene miedo al agua. La tripulación jugaba ayer con ella mientras recibía con una sonrisa a los visitantes: el mecánico Daniel Velba, de Zamora; la danesa Cirkeline Andersen; el polaco Mikolaj Makowski, primer oficial; la mallorquina, Aina Cabrer; o el ghanés Franklin Longmatey, entre otros.

Boda a bordo

El Atyla ha sido escenario de multitud de actos, desde cenas de empresa a conciertos. El más especial será el 19 de octubre, cuando amarre en Santurtzi para celebrar sobre su cubierta la boda de Javier Santisteban y Esther Martínez. Ayer la pareja, que ya ha formalizado los papeles en el juzgado, visitó el barco aprovechando la jornada de puertas abiertas. «Vendrán unas 70 personas, a las que ya hemos dicho que nada de zapatos. Haremos un intercambio de arenas», anuncia ella.

Javier añade que viene de familia de marineros. Él mismo es profesor de la escuela náutica, y para ese día se coserá los galones de sus antepasados sobre la americana. «Nos hubiera gustado hacerlo en el Saltillo (el buque escuela de la UPV), pero éste es espectacular, y encima se da la circunstancia de que mi padre de chaval me llamaba 'Atila'», relata.