«Debemos hermanarnos y ayudarnos»

En el ámbito del fútbol los avances se han ido dando de a poco. Hemos vivido aquello de no tener ningún campo en el que ... poder entrenar o tener que hacerlo a última hora y sin luz. Aunque ahora nos llaman y somos futbolistas profesionales, pero eso no lo es todo. Es momento de seguir caminando. Todas las generaciones de mujeres futbolistas han aportado su granito de arena paso a paso.

Hemos llegado a construir un castillo de arena, que ha de respetarse, cuidarse y mejorarse para lograr uno aún más fuerte y duradero. Un castillo de acero y no de naipes. Para ello, es importante recordar la historia, hay que tener memoria y valorar todo lo logrado sin dejar de pensar en construir un futuro aún mejor.

Lo que hoy somos, es gracias a las que un día fueron, dijeron y reivindicaron. Trabajar en nuestras mejoras comienza por hermanarnos, ayudarnos y seguir hacia adelante juntas. Este camino no es uno que se deba recorrer a solas, ya lo dice un gran proverbio africano. «Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado». No hay mejor manera de avanzar que no sea de la mano de mis compañeras y de la mano de una sociedad que respete a la mujer futbolista.