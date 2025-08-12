El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Numerosos bañistas disfrutan ayer del día de sol en las piscinas de El Fango, en Rekalde. E.C

«Atendimos en el bar de la piscina a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»

Usuarios y trabajadores de El Fango se confiesan sobrecogidos por el incidente del domingo cuando un menor tuvo que ser reanimado

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 12 de agosto 2025, 01:10

Usuarios y trabajadores de las piscinas de El Fango tenían todavía ayer el susto metido en el cuerpo. La tarde del domingo un niño que ... se estaba jugando con unos amigos perdió el conocimiento cuando se encontraba en el exterior de unos de los vasos y cayó al suelo. Se vivieron momentos de mucha tensión, tanto durante los primeros minutos mientras una bañista trataba de reanimarlo, como después con la llegada de los sanitarios de la ambulancia que intentaban salvarle la vida. El menor, de once años de edad, logró ser reanimado para ser trasladado después al hospital de Cruces en estado muy grave.

