Atención vecinos de Balmaseda y alrededores: esta es la alerta que os llegará a los móviles el 2 de octubre

Se trata de un simulacro del sistema Es-Alert de avisos a la población para comprobar su eficacia en Euskadi

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:35

Si el día 2 de octubre, jueves, se encuentra en Balmaseda o sus alrededores y le llega un mensaje al móvil sobre una gran emergencia o una catásfrote no se alarme. Se trata de una prueba. El Gobierno vasco, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS Deiak, realizará un simulacro del sistema Es-Alert de avisos a la población para comprobar su eficacia en Euskadi.

El centro de emergencias enviará un aviso a los teléfonos móviles de los vecinos de esta zona de Las Encartaciones, que emitirá un pitido de alerta en los dispositivos e irá acompañado de un mensaje tranquilizador que indicará que se trata de una prueba y no de una situación de riesgo real, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Esta simulación llegará directamente a todos los terminales que se encuentren conectados a las antenas de la zona de aviso y tengan activada la recepción de 'Pre-Alertas de Protección Civil'.

Tras escuchar el citado pitido, las personas que reciban la alerta en sus móviles podrán leer, en castellano, euskera e inglés un mensaje en el que se explica que se trata de una prueba de activación de alertas masivas desde 112 SOS Deiak Euskadi. «Este es un mensaje de prueba del sistema de alertas a teléfonos móviles ante situaciones de gran emergencia. Una vez leído el mensaje pulse Aceptar para eliminarlo de la pantalla», precisará el mensaje.

APP Sos Deiak y 112 Inverso

El Gobierno vasco ha animado a la ciudadanía a descargarse la app de SOS Deiak, ya que permite que las personas usuarias puedan comunicar y reportar una incidencia a un centro único de emergencias que «movilizará los recursos precisos, tanto de seguridad como de protección civil, mejorando la eficiencia de la gestión de las emergencias».

Además, esta herramienta incorpora, entre otras funcionalidades, el '112 Inverso', sistema de alerta temprana dirigido a la ciudadanía, a través del cual se pueden recibir avisos concretos de situaciones de riesgo según el lugar dónde se encuentren las personas afectadas.

