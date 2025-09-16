«Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»

Iñigo Agiriano Ugao-Miraballes Martes, 16 de septiembre 2025, 01:04 | Actualizado 01:11h. Comenta Compartir

a violencia ha sido la triste protagonista del fin de semana en Ugao, mientras la localidad celebra sus fiestas patronales. En la madrugada del domingo un desconocido lanzó un pivote de tráfico contra el domicilio de Nagore Urueña, concejala de Acción Social, Tercera Edad y Transparencia en el Ayuntamiento. Lo sucedido no ha sido un hecho aislado, al contrario, se trata de la cuarta ocasión en la que la edil sufre algún tipo de violencia. Urueña, que acudió en la mañana de ayer a interponer una denuncia en la comisaría de Basauri, se ha reunido con EL CORREO para hablar sobre la situación que está viviendo.

La primera vez fue en 2022, cuando arrojaron huevos contra su domicilio, algo que se repitió en el mes de junio del año pasado. La tercera, poco después, fue una amenaza directa. «Mi hermana y yo nos bajamos en la estación de tren de Ugao cuando una mujer comenzó a increparnos», cuenta la edil. «En el momento en el que la respondimos se alteró mucho, nos insultó y nos siguió hasta nuestra casa. Estábamos muy asustadas cuando llegamos, y la mujer, en lugar de irse, se quedó fuera y siguió gritando hacia nuestro balcón», señala. Un año después de aquellos hechos se ha producido este último caso, que afortunadamente sólo se ha saldado con daños en la persiana de su vivienda.

Urueña forma parte del PNV desde 2017 y fue elegida concejala en el Ayuntamiento en las últimas elecciones municipales. Su hermana también pertenece al partido, aunque no desempeña ningún cargo en el Consistorio. En cuanto a los motivos tiene claro «que es un tema político». «La mujer que nos siguió aquella vez nos gritaba que el PNV es una mierda, y cosas del estilo, así que entiendo que las razones son esas», explica. Aquel día denunciaron los hechos a la Ertzaintza, tal y como hicieron las dos ocasiones anteriores, aunque destaca que «no ha sucedido nada».

Preguntada por la fijación contra su figura Urueña admite que no tiene claro los porqués. «Yo creo que aunque se haya enfocado en mí no deja de ser un ataque al resto del partido, mi hermana también ha recibido insultos por ser del PNV», afirma. «Puede que ya se haya creado una rabia contra mi persona en concreto, pero va más allá», destaca. Aunque el detonante no está claro la edil considera que pudo tener que ver con las opiniones que expresó en una reunión que trataba el tema de las txosnas durante las fiestas. «No se si está relacionado, pero al poco tiempo de eso fue cuando lanzaron huevos contra mi casa», cuenta.

A pesar de la difícil situación Urueña reconoce que está sintiendo el apoyo del pueblo. «La gente me ha parado por la calle diciéndome que lo sienten y que no es justo lo que está pasando. Por eso creo que es algo focalizado en ciertas personas, no una cosa general», señala. «La mayor parte del pueblo está muy en contra de lo que está pasando». Sobre su futuro, la concejala deja claro que no se ha planteado dejar la política. «Precisamente que sucedan cosas así muestra que no podemos abandonar, no puede ser que por actos como estos el resto tengamos que callarnos. Eso es lo que quieren, que estemos en silencio, así que dejarlo sería darles la razón», afirma.