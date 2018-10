Aspace reclama más centros de día en localidades pequeñas Participantes del 'flashmob' de Aspace bailan en El Arenal. / Maika Salguero Cientos de personas participan en un 'flashmob' en Bilbao con motivo del Día mundial de la parálisis cerebral JULIO ARRIETA Miércoles, 3 octubre 2018, 17:50

Más de 200 personas, buena parte de ellas con parálisis cerebral, han celebrado esta mañana un 'flashmob', es decir, una reunión espontánea para bailar, en los tinglados de El Arenal bilbaíno. La fiesta, que ha llamado la atención de transeúntes, vecinos y visitantes, es una iniciativa de Aspace Bizkaia realizada con motivo de la celebración del Día mundial de la parálisis cerebral. Se trataba de una celebración con fondo reivindicativo. La música servía para reclamar una mayor atención a la discapacidad en el medio rural.

«Casi un millón de personas con discapacidad viven en el medio rural en España. Es decir, viven en pueblos pequeños, en el campo», ha leído durante el acto Erlantz Burgos, usuario del centro de día de Txurdinaga y miembro de la red de ciudadanía activa de Aspace, «Buena parte de ellas son personas con parálisis cerebral y discapacidades afines». Las dificultades que afrontan estas personas son numerosas: viven en «un entorno que está sin adaptar», en el que los problemas de accesibilidad son mayores que en las ciudades. «Hay poco transporte público y el que hay está sin adaptar», ha añadido el joven.

Además, los servicios de apoyo son pocos. Faltan «colegios de educación especial, centros de día, residencias o servicios de atención a domicilio»; así como «apoyos para la inclusión social». Añádanse a esto las «dificultades para acceder a un empleo». Esta acumulación de problemas tiene como resultado que las personas con parálisis cerebral u otras discapacidades similares, y sus familias, «sufran exclusión social. No tienen las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía». Todo el mundo, «viva donde viva, debería de poder acceder a los mismos servicios y recibir las mismas atenciones», ha continuado Burgos. En el Día Mundial de la parálisis cerebral, el movimiento asociativo del que forma parte Aspace Bizkaia reclama «el derecho a vivir en espacios accesibles, sin importar el lugar en el que vivimos».

El presidente de la entidad, Kepa Erauzkin, que se ha mostrado «un poco emocionado», ha agradecido la asistencia a los participantes del 'flashmob', cuyo «objetivo es dar visibilidad a las personas con parálisis cerebral». Mientras los asistentes se movían al ritmo de 'Yo Contigo, Tú Conmigo', de Morat & Álvaro Soler. Erauzkin ha detallado que la asociación que encabeza agrupa a más de 500 socios en Bizkaia, de los que «250, aproximadamente, son afectados» de parálisis cerebral en diverso grado. «Coincide que este año celebramos el 40 aniversario de la fundación de Aspace. Estamos haciendo varios eventos para celebrarlo y este, que se enmarca en el Día mundial de esta dolencia, que en realidad es el 6 de octubre -este sábado-, es uno de ellos».

Centros de día rurales

En relación con la reivindicación relacionada con el mundo rural, Erauzkin ha señalado que «un problema que tenemos es que los centros de día están concentrados en los grandes núcleos urbanos. En Bilbao, en Barakaldo. Pero luego nos encontramos que en lugares más pequeños no los hay: en Gernika, Zalla, Balmaseda... Nos hacen falta centros», ha repetido. Una cuestión que está en manos de las instituciones, bien sea «Gobierno vasco, Diputación o ayuntamientos». Otra carencia «es el transporte público adaptado». El de Aspace es «un trabajo arduo», considera Erauzkin, pero que ha rendido sus frutos: «Se ha avanzado mucho desde hace 40 años. Ha habido un gran avance social, sobre todo. La gente está mucho más sensibilizada, mucho más involucrada. Hasta en la calle actúa con normalidad. Ya no mira para otro lado o hace como que no la ve cuando se encuentra con una persona con parálisis cerebral».