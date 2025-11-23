Aseguradoras y bancos se lanzan a cubrir los gastos por okupación en Euskadi

El debate en torno a la ocupación ilegal de viviendas está servido en Euskadi. Mientras que para algunos grupos políticos se trata de un «problema ... grave» –así lo definió la portavoz del PP en seguridad, Ainhoa Domaica, en un pleno del Parlamento vasco celebrado en junio– para otros como el PNV, PSE o EH Bildu está «sobredimensionado». Según datos oficiales, en 2024 se ocuparon 454 pisos en el País Vasco, un 0,04% del parque residencial. Una problemática que si bien es residual, se ha incrementado un 58% respecto al año anterior.

Pese a que las cifras en Euskadi aún son menores, bancos y aseguradoras ya se han lanzado a ofrecer seguros frente a la ocupación entre sus clientes. Pólizas adicionales que en algunos casos se suman a los seguros del hogar y cuyo objetivo es garantizar la cobertura de los gastos y desperfectos derivados de una ocupación irregular, además de ofrecer protección jurídica al afectado.

Gorka Rúa, representante de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado en el norte de España, compañía dedicada a ofrecer asistencia legal frente a impagos de arrendamiento, alude que «si bien Euskadi está a la cola de España» en cuanto a okupación, «ya se están dando casos». «El problema que tenemos es que antes no se producía este fenómeno y ahora sí. Y no hablamos de viviendas de pueblo, sino de pisos que están siendo ocupados ilegalmente en el centro de las ciudades, como es el caso de Bilbao», matiza.

«Alta demanda»

El profesional acudió al congreso organizado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia celebrado el pasado jueves en el Hotel Carlton, donde presentó el nuevo servicio de defensa jurídica contra la ocupación que recientemente ha incluido la compañía, enfocado a las segundas residencias o pisos vacíos. «Nos lo están demandando muchísimo, la sociedad está muy concienciada. Los subarriendos, la insolvencia y las ocupaciones están a la orden del día, tenemos una media de trece mensualidades de impago, y es algo que a la gente le preocupa», sostiene.

Además de las aseguradoras, cada vez son más los bancos que también apuestan por ofrecer este tipo de coberturas en Euskadi. ¿Y qué precios manejan estos seguros? Un barrido por las ofertas disponibles permiten comprobar que el coste apenas supera los 30 euros al año en algunos casos, lo que para algunos expertos evidencia que las okupaciones son aisladas.

El miedo al impago se ha convertido sin embargo en una de las principales barreras que llevan a los propietarios a no alquilar las viviendas que tienen en desuso, según los profesionales. Una sensación de inseguridad que ha llevado al Gobierno vasco a plantear un seguro público de impagos y desperfectos para propietarios. El Ejecutivo lo ofertará a quienes alquilen sus pisos en zonas tensionadas y cubrirá las «rentas impagadas, suministros y desperfectos» que puedan llegar a sufrir los titulares de pisos arrendados desde «fases tempranas del proceso judicial».

El área de Vivienda plantea ahora esta nueva ayuda al reconocer que «las medidas orientadas a reforzar la protección de las personas arrendatarias, han generado un aumento de la reticencia por parte de muchos propietarios a incorporar sus viviendas al mercado del alquiler».