Las okupaciones crecieron el pasado año un 58%.

Aseguradoras y bancos se lanzan a cubrir los gastos por okupación en Euskadi

Cada vez son más las compañías que ofertan pólizas de protección pese a que los casos solo afectan al 0,04% del parque residencial vasco

Andrea Cimadevilla

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:16

El debate en torno a la ocupación ilegal de viviendas está servido en Euskadi. Mientras que para algunos grupos políticos se trata de un «problema ... grave» –así lo definió la portavoz del PP en seguridad, Ainhoa Domaica, en un pleno del Parlamento vasco celebrado en junio– para otros como el PNV, PSE o EH Bildu está «sobredimensionado». Según datos oficiales, en 2024 se ocuparon 454 pisos en el País Vasco, un 0,04% del parque residencial. Una problemática que si bien es residual, se ha incrementado un 58% respecto al año anterior.

