Txema Soria Miércoles, 23 de octubre 2019, 23:16

El visitante, cuando entra en la sala de exposiciones de Azkuna Zentroa, donde desde ayer y hasta el próximo 26 de enero se presenta la muestra 'Open codes. We are data', que gira en torno al arte y la tecnología, lo primero que ve es un espejo, donde puede observar su propio reflejo. Esa imagen se transforma de manera gradual en un cuerpo de datos digital hasta que finalmente se reduce a un código de lectura industrial. Una mesa de ping-pong, dividida por diferentes colores, donde no hay ningún tipo de regla para jugar, ocupa el espacio central de la sala. En una de las paredes se proyectan imágenes donde diferentes personajes se mueven como si estuvieran interpretando un ballet. La pared del fondo y una de las laterales están ocupadas por números, signos y símbolos, que recuerdan mucho a algunas de las clases de matemáticas que nos horrorizaban en nuestra infancia y adolescencia.

En el acto inaugural intervino Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, quien señaló que la muestra une mundos tan diferentes, por lo menos de forma aparente, como son el arte y la tecnología. «La tecnología - señaló- «es el futuro, de alguna manera controla cada uno de los actos de nuestras vidas». «¿Somos datos» -se preguntó- «o ponemos más énfasis en las personas?». Tras él intervinieron Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa, quien dijo que con esta exposición, en la que participan 20 creadores con 16 piezas, se trata de explorar las dimensiones artísticas de las tecnologías, que están cambiando nuestra forma de vida; y Blanca Giménez, una de las comisarias de la muestra, que indicó que este es un espacio experimental, un lugar de encuentro creativo entre artistas y público.

Entre quienes se acercaron a la inauguración estaban el concejal Gonzalo Olabarria, responsable de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao; la edil bilbaína Jone Goirizelaia; los comisarios de la muestra, Rakel Esparza y Jaime de los Ríos; los artistas Varvara Guljajevak (Estonia), Mar Cametek (Barcelona), Hans Bernhard (Austria), Adam Slowikm (Polonia), que participan en la muestra; Román Torre, Néstor Lizalde, Bárbara Epalza, Begoña Marañón, Beatriz Marcos, José Mari Amantes, Asier López, que forma parte del consejo de administración de Azkuna Zentroa; Pablo Vázquez, Maite Mas y Samuel Cano.

Asimismo asistieron Mareike Neuwirth, Johannes Kuhn, Miren Barco, Guillermo de Foucault, estudiante de Bellas Artes; Alberto Ipiña, Begoña Bidaurrazaga, el artista Eduardo Sourrouille, la diseñadora Miram Ocariz y Edouard Mayoral, agregado cultural en el norte de España y director del Instituto francés en Bilbao.

No quisieron perderse una exposición tan singular, tan cercana a la realidad que vivimos, Vicente Matallana, director de la colección Beep de arte electrónico; el artista Alberto Lomas, que en noviembre expondrá sus trabajos en la ciudad iraquí de Mosul; los periodistas italianos Stefano Caldana y Roberta Bosco, Itziar Ijalba, Jesús Ángel Bravo, Virginia Knörr, Inés Jáuregui, Nagore González, Joana Echano, Unai Requejo, Jon Fondevila, Diego Barreales, Maite Arberas, Marian Maruri, Borja Vázquez, Alba Dalú, Diego Serafini, Luis Alzueta, Guillermo Achúcarro, Laura Burgos, Estrella Ordóñez, Diana Franco, Sara Zaramillo, Cristina Miranda y Ruth Mayoral.