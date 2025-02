El arte de dibujar en libertad

Tomás Ondarra Viernes, 14 de febrero 2025, 00:08 Comenta Compartir

Es valenciano de nacimiento, barcelonés de adopción y ciudadano del mundo. Diseñador gráfico, ilustrador, diseñador de muebles, cineasta, pintor, escultor y ceramista. Revolucionó el cómic español con la creación de sus personajes Los Garriris. Ganador del Premio Nacional de Diseño en 1999, miembro honorario de la Royal Design Industry, creador de COBI, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992; y codirector junto a Fernando Trueba de las películas de animación 'Chico y Rita' y 'Dispararon al pianista'. Javier Mariscal presentó ayer en el Hotel The Artist de Bilbao el libro 'Mariscal en Bilbao'. «Siempre me ha gustado dialogar. En Bilbao me encontré en uno de los ejes culturales de la ciudad, donde se me ofrecía la posibilidad de crear, junto a otras piezas de la vanguardia artística del siglo XX y vecinos neoclásicos».

El libro, prologado por Juan Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim; por el crítico de arte y columnista de EL CORREO Enrique Portocarrero; y con fotografías de Aline Vilallonga, muestra toda la obra realizada y expuesta por Javier Mariscal en el hotel The Artist. Con la portada de la fachada del hotel, en el interior a todo color nos muestra las esculturas, pinturas, serigrafías y mobiliario que el artista multidisciplinar creó para el hotel bilbaíno.

La actriz Diana Irazábal presentó el evento, que continuó con una curiosa y divertida charla entre Enrique Portocarrero y el artista. A la presentación acudieron el director del hotel, Ángel Díaz; Jon de Lorenzo, responsable de ventas; y Erik García, director de marketing; Amaia Arregi, teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao; Alicia Fernández, directora de la Sala Rekalde; Mercedes Rodríguez, directora de Bilbao Turismo; Javier Garcinuño, director de Bilbao Ekintza; los arquitectos Carmen Abad, Cristina Ybarra y José Ramón Foraster, la artista Elena Ciordia, Alexandra Wicke, Cosme Basterra, Garbiñe Gil, Fernando Barrio, Pilar García, Cosme y Begoña Losada; Antón Ilarduya, Any Canales, Tim Nicholson, Borja Elorza, Jon Marín, Kepa Olabarrieta, Montse Mateo, de EL CORREO; Virginia Pérez, Tobias Bald, Jasone Picaza, Blanca Martín, Sara Cabrera, Iker Temez, Alai Ganuza, Erik Herrera, Elisabeth Pérez, Ruth Juan, Elena Díaz, Carlos Salve, Odalit Fernández, Silvia Molinero, Juan Garaizar, Aintzane de Luna, Amaia Bilbao, Eduardo Sánchez, Irune Calvo, Laura Ciordia, Rocío Ortiz de Elguea, Juan Lavín y Marta Arzak.

