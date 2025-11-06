Arrancan las obras en Loiu para mejorar el acceso al aeropuerto desde la Margen Derecha

La Diputación ha anunciado este jueves que las obras para construir dos nuevas rotondas en Loiu arrancarán en los próximos días. El objetivo del proyecto, ... que cuenta con un presupuesto de 3,16 millones de euros, consiste en mejorar los accesos al aeropuerto desde la Margen Derecha, a través de la carretera BI-2704 (Plentzia-Asua). Además, también se beneficiará la fluidez del tráfico y se facilitará igualmente la canalización de los vehículos hacia el Campus de Leioa de la UPV/EHU.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 20 meses, así que estarán listos para el verano de 2027. Además de la construcción de las dos rotondas, el plan prevé mejorar el firme, la iluminación y el drenaje en la zona.

Las rotondas sustituirán a sendos cruces de la vía. La zona en la que se va a actuar tiene una longitud total de 400 metros, que discurren en una rampa con una pendiente media del 4% e incluyen una curva de 460 metros de radio. Es también la única ruta de salida que los vecinos de Loiu tienen hacia Bilbao, y los tapones son considerables en hora punta, cuando coincide el movimiento de vehículos en el Parque Tecnológico y la salida o entrada a los centros educativos del entorno. Hasta 130 autobuses van y vienen cada día de esos colegios hacia diferentes puntos de Bizkaia.

Bidegorri Markina-Etxebarria

Otra obra foral que está a punto de comenzar es el bidegorri que unirá los municipios de Markina y Etxebarria, en Lea Artibai. Se trata de un trayecto de 1,3 kilómetros que va a necesitar de una inversión de 4,8 millones de euros. El plazo de ejecución del proyecto es de 18 meses.

El carril bici discurrirá en paralelo a la margen derecha de la carretera BI-2636. Tendrá una anchura de 3,5 metros. Se trata de una infraestructura muy demandada en la zona, ya que permitirá unir ambos municipios de una manera sostenible, aumentando la seguridad de los ciclistas.