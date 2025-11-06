El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arrancan las obras en Loiu para mejorar el acceso al aeropuerto desde la Margen Derecha

Dos nuevas rotondas agilizarán el tráfico en el entorno de la carretera que une Plentzia y Asua, a su paso por la localidad del Txorierri

Josu García

Josu García

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:42

La Diputación ha anunciado este jueves que las obras para construir dos nuevas rotondas en Loiu arrancarán en los próximos días. El objetivo del proyecto, ... que cuenta con un presupuesto de 3,16 millones de euros, consiste en mejorar los accesos al aeropuerto desde la Margen Derecha, a través de la carretera BI-2704 (Plentzia-Asua). Además, también se beneficiará la fluidez del tráfico y se facilitará igualmente la canalización de los vehículos hacia el Campus de Leioa de la UPV/EHU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

