Arranca la segunda fase de las obras de la calle Tiboli: estas son las afecciones

Arranca la segunda fase de las obras de la calle Tiboli. El Ayuntamiento de Bilbao iniciará mañana los trabajos de mejora entre Huertas de la ... Villa y Castaños, que se extenderán hasta junio del próximo año. Dada la envergadura de la obra, el Consistorio apostó por llevarla a cabo por fases para minimizar las afecciones. Así las cosas, una vez termine el segundo tramo, se dará paso a la fase tres (entre Castaños y la plaza Moraza) y cuatro (entre Anselma de Salces y Matiko). Las máquinas comenzaron a funcionar en abril, entre el Campo Volantín y la calle Huertas de la Villa, espacio ya finalizado.

Las obras afectarán al tráfico en el distrito de Uribarri, a varias líneas de Bilbobus y a la movilidad peatonal. Vayamos por partes. Por un lado, en los próximos seis meses, el tramo entre Huertas de la Villa y Castaños se cerrará al tráfico y se ocupará la acera y las plazas de aparcamiento. También la travesía Tiboli quedará cerrada al tránsito. Solo se permitirá la entrada a los garajes. La circulación se desviará por las calles Matiko, La Salve, Artatzamina y Fontecha y Salazar.

Por otro lado, Bilbobus modificará sus recorridos. Se anulará la parada de Tiboli 12 y se habilitará una nueva en el número 1 de Artatzamina y en el 17 de Anselma de Salces.

La obra, que contempla un presupuesto total (de las cuatro fases) de 3,2 millones de euros, estará concluida en un plazo de 20 meses. El proyecto tiene como objetivo ampliar y renovar las aceras, mejorar las condiciones de accesibilidad de la zona, modernizar las luminarias y renovar los servicios pertinentes. Asimismo, se renovará la red de saneamiento en su totalidad.