El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Seis años de prisión por violar en Bizkaia a una mujer a la que contrató para limpiar su casa
La primera fase de los trabajos arrancó en abril. Ayuntamiento de Bilbao

Arranca la segunda fase de las obras de la calle Tiboli: estas son las afecciones

El Ayuntamiento iniciará este jueves los trabajos entre Huertas de la Villa y Castaños, que se prolongarán seis meses

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

Arranca la segunda fase de las obras de la calle Tiboli. El Ayuntamiento de Bilbao iniciará mañana los trabajos de mejora entre Huertas de la ... Villa y Castaños, que se extenderán hasta junio del próximo año. Dada la envergadura de la obra, el Consistorio apostó por llevarla a cabo por fases para minimizar las afecciones. Así las cosas, una vez termine el segundo tramo, se dará paso a la fase tres (entre Castaños y la plaza Moraza) y cuatro (entre Anselma de Salces y Matiko). Las máquinas comenzaron a funcionar en abril, entre el Campo Volantín y la calle Huertas de la Villa, espacio ya finalizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  3. 3

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  4. 4

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  7. 7

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  8. 8

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  9. 9 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  10. 10

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arranca la segunda fase de las obras de la calle Tiboli: estas son las afecciones

Arranca la segunda fase de las obras de la calle Tiboli: estas son las afecciones