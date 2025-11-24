Arranca el proyecto para incluir un bidegorri en el puente de Bolueta

El proyecto para ampliar el puente de Bolueta, de forma que pueda albergar un bidegorri que conecte la capital vizcaína con Basauri y Etxebarri, ha ... recibido un nuevo impulso. Tras varios rediseños la Diputación ha adjudicado los trabajos, que se prolongarán durante siete meses y contarán con un presupuesto que ronda el millón de euros. La idea es dar continuidad a la senda ciclable que inauguró este año la institución foral en la zona y que discurre por el trazado del antiguo tranvía de Arratia.

El proyecto inicial del bidegorri entre La Baskonia, en Basauri, y el barrio de Bolueta se encontró con el problema de que el histórico puente de Santa Ana no da para todo. Su anchura, unos doce metros, hacía inviable mantener las dos aceras y añadir la senda ciclista. La Diputación planteó entonces la posibilidad de eliminar el paso para viandantes más cercano al trazado del Metro, pero el Ayuntamiento de Bilbao se negó y el Gobierno foral tuvo que buscar otra alternativa.

La solución adoptada pasa por reducir el ancho de la calzada destinada al tráfico rodado en un metro y medio. A cambio, en la margen izquierda se destinarán dos metros a los peatones y tres a la vía ciclable. En el lado opuesto, se mantendrán otros dos metros de acera para los viandantes. La adjudicataria, TECSA Empresa Constructora S.A., contará con un presupuesto de algo más de un millón de euros para desarrollar los trabajos. Vistos los contratiempos, se optó por separar la reforma del puente de la obra del bidegorri en la zona de Basauri que recupera el trazado del tranvía de Arratia, que fue inaugurado hace unos meses.

La actuación es necesaria para continuar tejiendo una red de sendas ciclables en Bizkaia. La Diputación anunció hace tres años que el objetivo era desarrollar más de 350 kilómetros de bidegorris en la próxima década que impulsasen las conexiones y el deporte en el territorio. Para materializarla, la institución foral planea destinar 200 millones. En este proyecto la ruta que llega de Basauri a Bolueta es clave ya que supone la puerta de acceso a la capital para los ciclistas que lleguen desde el Duranguesado, el Valle de Arratia y la zona del Nervión-Ibaizabal.

8,4 kilómetros

El bidegorri de Basauri y Etxebarri tiene 8,4 kilómetros cuya ejecución ha costado 3,5 millones. En el futuro, la idea es extenderlo hasta el centro de Bilbao y hacia Galdakao. En el proceso para crear la conexión se ha logrado recuperar el túnel de El Boquete, tras varias décadas en desuso en las que ha permanecido tapiado ajeno a los cambios del entorno. La previsión que manejan las instituciones es que la bicipista sea utilizada por unos 2.000 ciclistas diarios para 2029 y que la cifra se dispare hasta los 6.400 en una década, cuando se espera que esté completamente ejecutada esa red que, a imagen y semejanza del metro, vertebre toda Bizkaia a través de seis ejes troncales y las redes secundarias.