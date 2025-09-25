El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La formación de los futuros agentes en la Academia se extenderá durante ocho meses. E. C.

Arkaute habilitará barracones para que duerman los aspirantes por falta de espacio

El departamento de Seguridad alquilará módulos prefabricados que se instalarán en una solera de hormigón y formarán un único edificio de dos plantas

Alba Peláez
David S. Olabarri

Alba Peláez y David S. Olabarri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:15

Más de un centenar de los alumnos que ingresen en las próximas promociones de Arkaute pernoctarán dentro de módulos prefabricados. La Academia recuperará el próximo ... año el régimen de internado, lo que permitirá a los alumnos dormir en las instalaciones formativas. Pero estas no ofrecen el espacio suficiente para alojar a los aspirantes, lo que ha obligado al Departamento de Seguridad a alquilar barracones que se ubicará en una solera de hormigón y formarán un único edificio de dos plantas. Una solución temporal mientras se realizan las obras de ampliación del centro que posibiliten albergar a 700 futuros policías.

