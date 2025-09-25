Arkaute habilitará barracones para que duerman los aspirantes por falta de espacio

Más de un centenar de los alumnos que ingresen en las próximas promociones de Arkaute pernoctarán dentro de módulos prefabricados. La Academia recuperará el próximo ... año el régimen de internado, lo que permitirá a los alumnos dormir en las instalaciones formativas. Pero estas no ofrecen el espacio suficiente para alojar a los aspirantes, lo que ha obligado al Departamento de Seguridad a alquilar barracones que se ubicará en una solera de hormigón y formarán un único edificio de dos plantas. Una solución temporal mientras se realizan las obras de ampliación del centro que posibiliten albergar a 700 futuros policías.

Los aspirantes que aprueben la actual OPE conjunta de Ertzaintza y Policías locales volverán a dormir en Arkaute y convivirán con sus compañeros durante 8 meses. La última promoción que pernoctó en la Academia fue la 27, que terminó el curso en el año 2019. EL CORREO ya avanzó el marzo que las instalaciones iban a necesitar una reforma, para poder acoger a más alumnos. Mientras tanto, con el fin de ampliar las zonas destinadas al descanso, el Departamento de Seguridad ha sacado a licitación un contrato para alquilar varios módulos prefabricados.

La intención es que las instalaciones temporales de los barracones tengan habitaciones que cuenten con aseo, duchas y vestuarios. Los módulos estarán provistos de alumbrado general y de emergencia y un sistema de acondicionamiento térmico de aire frío y caliente. Se espera que el futuro edificio prefabricado, que podrá ocupar una superficie de hasta 1.800 metros cuadrados, pueda acoger a «al menos 156 personas».

En la planta baja se colocarán alrededor de 39 módulos, mientras que en el primer piso esta cifra bajará hasta los 25. El presupuesto destinado a los barracones prefabricados será de 546.000 euros. Éstos deberán ser de nueva construcción o tener los interiores completamente renovados. La empresa Algeco Construcciones Modulares S.L. es la única que ha presentado una oferta para optar a la licitación y ha obtenido 37,5 puntos de los 45 posibles.

Formación durante todo el día

El Departamento justificó la recuperación del régimen de internado como forma de que los aspirantes estrechen lazos, ya que es más sencillo que creen vínculos si conviven durante toda la jornada y no sólo durante las horas de formación en la Academia. La medida busca «fomentar la cohesión, el conocimiento y la colaboración entre ertzainas y policías locales». Los alumnos pasarán 8 meses en Arkaute y recibirán formación en horario de mañana y tarde.

De los 3.609 aspirantes que se presentaron al actual proceso selectivo de la Policía vasca, sólo 380 aprobaron los exámenes teóricas y psicotécnicas. Una cifra inferior a las 650 plazas ofertadas y que ha forzado a la convocatoria de una nueva OPE para cubrir las vacantes. Tras concluir los test físicos, que según los resultados provisionales han suspendido medio centenar de aspirantes, queda por delante la entrevista, la última prueba antes de conocer el número final de futuros ertzainas y policías locales.