Arcentales recupera el suministro de agua

Arcentales vuelve a recuperar el suministro de agua, según ha informado este miércoles el alcalde del municipio, Iosu Udaeta. A través de un comunicado, ha ... explicado que «una vez recuperados los niveles de los depósitos municipales, gracias a las medidas adoptadas y a la colaboración de la ciudadanía, a partir del viernes 15 de agosto quedarán sin efecto los cortes diarios de suministro de agua que se venían aplicando en horario nocturno como medida de emergencia».

La medida se puso en marcha el pasado lunes debido a la ola de calor. «Ante la insuficiente llegada de agua a los manantiales para llenar los depósitos que abastecen a los distintos barrios, se ha comprobado por los servicios municipales que el consumo actual supera la capacidad de generación», anunció el alcalde en el primer escrito.

Por ello, se procedió a cortar el suministro de agua diariamente desde las 20.00 horas hasta las 07.00 «con el objetivo de garantizar el abastecimiento mínimo y evitar el agotamiento de las reservas». La medida ha finalizado este miércoles. No obstante, desde el Ayuntamiento advierten que «el caudal de los manantiales sigue siendo limitado y que un consumo excesivo podría provocar nuevamente problemas de abastecimiento». Por ello, piden a los vecinos un «uso responsable y solidario del agua».

Escasez

Las temperaturas extremas que se han registrado durante varios días consecutivos en el territorio también han causado estragos en Carranza. El Ayuntamiento de la localidad envió un comunicado ayer informando a los vecinos de la escasez de agua. Cuentan con dos balsas en la zona, pero una de ellas no está disponible. «Debido a la sequía actual y a la imposibilidad de uso de la balsa de La Argañeda, existen serias dificultades para distribuir agua de forma homogénea. Es posible que en los próximos días, a la noches, haya puntos de la red donde el suministro sea escaso o incluso nulo», aseguró el alcalde, Raúl Palacio. «Somos 2.800 habitantes y esa cifra se duplica en verano. Tenemos una actividad ganadera con un consumo muy importante y el hecho de no poder usar el agua de La Argañeda complica la gestión».