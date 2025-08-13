El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arcentales recupera el suministro de agua

A partir de este viernes finalizarán los cortes diarios, pero el Ayuntamiento pide a los vecinos «un uso responsable y solidario»

María de Maintenant

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:07

Arcentales vuelve a recuperar el suministro de agua, según ha informado este miércoles el alcalde del municipio, Iosu Udaeta. A través de un comunicado, ha ... explicado que «una vez recuperados los niveles de los depósitos municipales, gracias a las medidas adoptadas y a la colaboración de la ciudadanía, a partir del viernes 15 de agosto quedarán sin efecto los cortes diarios de suministro de agua que se venían aplicando en horario nocturno como medida de emergencia».

