Usuarios del SMUS frente a sus oficinas. Maika Salguero

El Ararateko cuestiona el sistema municipal de Bilbao para empadronar a personas sin hogar

El Ayuntamiento rechaza cambiar el proceso pero anuncia una «reflexión»

Luis López

Luis López

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:24

Al Ararteko no le gusta el sistema que tiene el Ayuntamiento de Bilbao para empadronar a personas sin hogar porque lo considera demasiado restrictivo. En ... esencia, el problema que ve es que la administración requiere que esas personas pasen por los servicios sociales previamente. El Consistorio bilbaíno, por su parte, entiende que ese es el proceder correcto y ha rechazado atender la recomendación del Defensor del Pueblo vasco. Eso sí, según una nota hecha pública hoy por la institución que vela por las correctas relaciones entre administración y administrados, va a iniciar un proceso de reflexión en el seno de Eudel (la Federación Vasca de Municipios) por si hay un modo de afinar el asunto.

