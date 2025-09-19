El Ararateko cuestiona el sistema municipal de Bilbao para empadronar a personas sin hogar

Al Ararteko no le gusta el sistema que tiene el Ayuntamiento de Bilbao para empadronar a personas sin hogar porque lo considera demasiado restrictivo. En ... esencia, el problema que ve es que la administración requiere que esas personas pasen por los servicios sociales previamente. El Consistorio bilbaíno, por su parte, entiende que ese es el proceder correcto y ha rechazado atender la recomendación del Defensor del Pueblo vasco. Eso sí, según una nota hecha pública hoy por la institución que vela por las correctas relaciones entre administración y administrados, va a iniciar un proceso de reflexión en el seno de Eudel (la Federación Vasca de Municipios) por si hay un modo de afinar el asunto.

Según recuerda el Ararteko, el origen de este caso está en una queja presentada por un ciudadano «denunciando la falta de respuesta adecuada a su solicitud de inscripción en el padrón municipal del Ayuntamiento de Bilbao». En concreto, la persona que ha iniciado el proceso «pone de relieve carencias esenciales en la tramitación y resolución del procedimiento de inscripción en el padrón municipal en los casos en los que las personas no pueden presentar documentación que acredita la residencia en la ciudad y no son conocidas por los servicios sociales y, sin embargo, se encuentran en una situación de precariedad habitacional».

Por ello, el Ararteko recomendó al Ayuntamiento que revisara el procedimiento en este caso concreto y, además, que mejorara las garantías en las nuevas solicitudes de inscripción padronal. Pedía, además, «la modificación del procedimiento que sigue respecto a las personas sin domicilio fijo que solicitan la inscripción en el padrón municipal y no son conocidas por los servicios sociales municipales». En opinión del Defensor del Pueblo, «la relevancia de la inscripción en el padrón municipal en el ejercicio de derechos y en el acceso a servicios y prestaciones exige realizar una tramitación rigurosa». Sobre todo, cuando afecta a personas «en situación de exclusión social y residencial».

Sin embargo, el Ayuntamiento de Bilbao ha respondido, según la nota del Ararteko, «que no procede retrotraer las actuaciones al momento de la solicitud, al no ser la persona que presenta la queja usuaria de los servicios sociales, por lo que le ha denegado su solicitud de inscripción en el padrón municipal». Sin embargo, ha mostrado su disposición a pensárselo apuntando que «realizará una reflexión y análisis de los criterios de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y del procedimiento de empadronamiento en situaciones excepcionales a los que hace referencia el Ararteko en su resolución».

De fondo está una situación de saturación de los servicios sociales de la ciudad por la llegada masiva de personas sin hogar en los últimos años, cuando ha habido una crisis migratoria sin precedentes. El Ayuntamiento lleva mucho doliéndose de que aquí llegan muchas más personas que al resto de municipios y eso supone un tensionamiento inédito de los servicios sociales, que no pueden con todo. Es de suponer que una flexibilización en el acceso al padrón sería un aliciente más para la llegada de personas sin techo a Bilbao y no a municipios próximos sin esta ventaja.

En cualquier caso, el Ararteko considera que «la respuesta del Ayuntamiento no incorpora argumentos jurídicos que justifiquen los defectos observados en el expediente por lo que ha solicitado una ampliación del informe remitido por el Ayuntamiento de Bilbao en respuesta a la recomendación».