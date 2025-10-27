El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu

El chico sufrió un corte desde la oreja hasta la boca y la mujer tuvo que ser trasladada también al hospital

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:25

Comenta

Un joven resultó herido grave el sábado en el transcurso de una pelea con cuchillos en la plaza Zabalburu de Bilbao, según ha podido saber ... EL CORREO. La víctima sufrió una cuchillada que le rajó la cara desde la oreja hasta la boca. También sufrió varias puñaladas más en el cuerpo. En el transcurso de la pelea una señora de más de 70 años fue arrollada y sufrió un fuerte golpe en la frente y en el brazo derecho. El joven y la mujer tuvieron que ser traslados al hospital para ser atendidos de sus lesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  2. 2 Aires peruanos mueven el molino
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  5. 5

    La crueldad de la ELA: «Las bodas de mis hijos, los nietos... El primer mes solo pensaba en lo que me iba a perder»
  6. 6 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  7. 7

    «Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»
  8. 8

    El atentado resuelto 19 años después
  9. 9

    «Me resbalan las campañas de odio hacia mí en las redes»
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu

Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu