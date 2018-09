El PNV mantiene a Aburto y Rementeria como candidatos para las elecciones de mayo Unai Rementeria y Juan Mari Aburto. El Bizkai Buru Batzar ha anunciado que apuesta también por la continuidad de Ana Otadui al frente de las Juntas Generales de Bizkaia LUIS LÓPEZ Lunes, 24 septiembre 2018, 20:12

Al PNV le gusta ser previsible, porque cuando es previsible significa que las cosas van según los planes. Ahora parece que estamos en este punto. Al menos, en Bizkaia. Así que el Bizkai Buru Batzar (BBB) ha anunciado a las ocho de la tarde que en los próximos comicios municipales y forales va a apostar por la continuidad en las grandes instituciones del territorio. Como estaba previsto. Es decir, que propondrá repetir como candidatos a Juan Mari Aburto como alcalde de Bilbao, a Unai Rementeria como diputado general, y a Ana Otadui como presidenta de las Juntas Generales.

El escenario es muy diferente al de hace cuatro años. Entonces, estos mismos candidatos representaban la renovación, el cambio de caras en las tres instituciones; incluso el relevo generacional. También era un momento político más delicado, cuando los jeltzales sentían el aliento de EH Bildu en la nuca, y con un claro cambio de ciclo tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento. En fin, que hacía falta mover la coctelera.

Ahora no. El BBB parece tranquilo y no ha apreciado necesidad alguna de alterar esa regla no escrita que dice que los ciclos son de ocho años. Es decir, de dos mandatos. Ahora, en el ecuador de este periodo, toca continuidad. Y más cuando interesa mantener la inercia en un momento dulce, con unos indicadores económicos en signo positivo que hacen lucir bien la gestión, y con unas perspectivas electorales bastante prometedoras.

Rementeria y Aburto serán las dos caras a quienes el PNV quiere encomendar la tarea de seguir defendiendo la marca Bilbao-Bizkaia. Hace cuatro años el reto que ambos se pusieron al hacerse con la Diputación y el Ayuntamiento era relanzar la proyección internacional de la ciudad y el territorio; y a estas alturas, están recogiendo los frutos maduros en forma de eventos de relumbrón (las finales de rugby, la próxima gala de la MTV...) y reconocimientos como la Mejor Ciudad Europea 2018 con el que ha sido distinguida la capital vizcaína.

Como es lógico, los jeltzales concurrirán a las elecciones haciendo valer tales logros. Pero también deberán contenerse a la hora de presentar el territorio como un escaparate que, algunos, ven más diseñado para los de fuera que para los de dentro. A Aburto le tocará marcar un perfil más social, y eso combina bien con su pasado político como diputado de Acción Social y consejero de Empleo y Políticas Sociales. Rementeria, por su parte, seguramente jugará la baza más económica, proponiendo un ecosistema idóneo para la implantación de empresas tecnológicas y un entorno fiscal competitivo.

Lo que ha anunciado el BBB son sus candidatos oficiales (el de la alcaldía de Bilbao, consensuado por el interjuntas de la ciudad) de cara al proceso interno. Por supuesto, es posible que cualquier otro militante proponga candidaturas alternativas. Pero, también por supuesto, eso será bastante improbable.