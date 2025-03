«Aprendizaje para hombres»

Comenta Compartir

Pertenezco a una generación de hombres que creció en medio de unos códigos educativos machistas. Cuando éramos niños nuestro ecosistema era el siguiente: los trabajadores ... de la casa eran los padres y las madres se dedicaban a cuidarnos, dando por supuesto que eso no era trabajar. En segundo lugar, y muy importante, los niños no podíamos llorar. La lista de principios incluía, además, que la violencia machista no existía; porque ni se la había identificado ni se la había nombrado.

Los niños de mi generación teníamos muchas menos responsabilidades en casa de que nuestras hermanas; lo veíamos, pero formaba parte de la decoración. Estos y otros comportamientos que hoy parecen vintage eran las normas de la época. Con esa perspectiva, puedo decir que la inmensa mayoría de los hombres de mi generación hemos comprendido que aquella sociedad era injusta. Aunque parte de nuestra educación estuvo mal, estamos siendo capaces de hacer un recorrido hacia la igualdad. Ha sido un aprendizaje de muchos años que aún no ha concluido. Y ha sido el feminismo el que nos ha enseñado que muchas cosas, demasiadas, de las que escuchamos, hicimos y dijimos no estaban bien. Gracias a ese aprendizaje, hoy somos mejores hombres, y tenemos claro que una de nuestras misiones debe ser no educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Porque, como dice Miren, en la excelente 'Querer' de Alauda Ruiz de Azua, somos adultos y podemos elegir. Y hemos elegido.

