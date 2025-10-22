El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Efectivos de la Cruz Roja durante la búsqueda en Arrieta. C. R.

Aparece sin vida un hombre de 86 años desaparecido en Arrieta

Fue localizado en las inmediaciones de su vivienda

H. R.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:50

Los servicios de emergencias ha localizado sin vida a un varón de 86 años de edad que había desaparecido en la zona de Arrieta este martes. La noticia ha sido confirmada por VOST Euskadi, que ha agradecido el esfuerzo de los equipos de emergencia que han participado en el dispositivo.

El hombre fue localizado el martes, pasadas las 22.00 horas, en las cercanías de su vivienda.

