El apagón en las residencias de mayores: «Hemos ido planta por planta comprobando las máquinas de oxígeno»

Las residencias de mayores han vivido con angustia, pero también organización la caída del suministro. Muchas de ellas cuentan con dos y hasta tres líneas ... para garantizarse la energía en situaciones como averías o cortes 'normales', pero no para algo como lo vivido este lunes. «Cuando he visto que no recuperábamos la luz con la línea de socorro he pensado que era gordo», reconoce Iratxe Landeta, directora del centro Colisée Indautxu, en el centro de la capital vizcaína. No era una bilbainada.

En IMQ Igurco, otra residencia situada dos calles más allá, también han sospechado que pasaba algo grave. Marthe Esparza es la que da la cara a todo el que entra allí y se le ha borrado la sonrisa cuando la luz no volvía y los minutos pasaban. El local es nuevo y lleva apenas un mes abierto. No podía ser una avería interna. «Hemos habilitado una salita para los que no pueden usar las escaleras», explica. Ellos cuentan con apenas una decena de residentes todavía y lo tenían todo muy controlado, pero en otros centros llegan a los 200, como en La Misericordia, algunos, incluso, con respiración asistida. «En cuanto hemos visto la situación, nos hemos reunido para organizarnos y atender todos los frentes», explica su directora, Sofía Delgado. La prioridad era atender a aquellos con máquinas de oxígeno. «Hemos ido planta por planta comprobando que seguían funcionando con la batería, que dura unas tres horas, o cambiándolas si era necesario». Luego han repartido las medicaciones que estaban pendientes. Escalera arriba y abajo, porque los ascensores, lógicamente, estaban inutilizados. Alguno, incluso con algún residente en su interior. «Llamamos inmediatamente a la empresa de mantenimiento para que los sacaran», continúa Delgado. Vinieron «rapidísimo», pero mientras tanto, algunos trabajadores se acercaron para aconsejar y entretener a los atrapados, que estaban subiendo a sus habitaciones tras pasar la mañana con visitas o al aire libre. «Nada en comparación con la pandemia» El apagón se ha producido justo cuando en las residencias estaban a punto de dar de comer a los que viven allí. En ese sentido, no ha sido una mala hora porque en cocinas ya estaba todo hecho y 'solo' quedaba servir. «Entre varios trabajadores hemos subido las cazuelas al comedor y hemos dado el servicio con normalidad», explica Landeta. A los mayores lo único que les ha cambiado ha sido que han comido con una luz más tenue de lo habitual y algo antes, porque han adelantado media hora el almuerzo. - ¿No se han puesto nerviosos? - Qué va, se lo han tomado con mucha calma. Al final, han vivido más apagones que los que somos más jóvenes. Eso no quita para que cuando ha vuelto la luz, en la residencia de Indautxu aplaudieran todos, trabajadores y residentes. Estos, por cierto, se han quedado sin siesta puesto que durante la primera media hora nadie se fiaba de que el suministro se mantuviese. «Que nadie use los ascensores», pedían las auxiliares. Landeta se mostraba satisfecha por cómo había ido todo y hacía una reflexión: «Esto no ha sido nada comparado con la pandemia». Un cambio de turno agitado Lo que quedaba por delante era trabajo: volver a retomar la normalidad, pero con menos susto en el cuerpo, y el cambio de turno. En La Misericordia, el goteo de trabajadores era incesante. Algunos, los que vivían en Bilbao, llegaron a la hora. Otros, los de más lejos, tarde porque venían andando. «El transporte es un caos y hay unas colas...», informaba una joven a la directora al entrar. Otra llegaba con el tupper en la mano porque no había tenido tiempo de comer. «Los de la mañana han estirado el horario hasta que llegaran los de la tarde y estuviera todo controlado», apostilla Delgado. Begoña, la vigilante de seguridad, llegó haciendo autoestop desde Astrabudua. «Pasaron como sesenta coches y ninguno me cogía», se queja.

