El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Anuncio del casting de figurantes para una película sobre un campo de concentración aparecido en San Sebastián. DV

El anuncio de trabajo que llega Euskadi: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»

Un cartel en distintas ciudades vascas sorprende a los vecinos por los peculiares requisitos que plantea

Ekaitz Vargas

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:45

Un peculiar anuncio de trabajo ha llamado la atención en distintas ciudades vascas por los requisitos que solicita a los aspirantes. «Buscamos a personas con ... rasgos físicos particulares: calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia», se puede leer en los carteles que la agencia ha colocado en las calles y que también circulan en redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  5. 5

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  6. 6 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  7. 7

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  8. 8

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  9. 9 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  10. 10 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El anuncio de trabajo que llega Euskadi: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»

El anuncio de trabajo que llega Euskadi: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»