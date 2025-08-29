El anuncio de trabajo que llega Euskadi: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»

Un peculiar anuncio de trabajo ha llamado la atención en distintas ciudades vascas por los requisitos que solicita a los aspirantes. «Buscamos a personas con ... rasgos físicos particulares: calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia», se puede leer en los carteles que la agencia ha colocado en las calles y que también circulan en redes sociales.

Detrás de esta llamativa convocatoria está una productora cinematográfica que prepara una película ambientada en un campo de concentración, cuyo rodaje se desarrollará en Pamplona. Para dar con los perfiles más adecuados, la empresa de figuración ha organizado varios procesos de selección en distintas ciudades del norte.

El primero en Euskadi se celebró en Bilbao el pasado 28 de junio, en un coworking situado en la avenida Ferrocarril, donde además de hombres y mujeres con rasgos singulares se buscaban también niños muy delgados. Posteriormente, el 5 de julio tuvo lugar otro casting en Logroño, en dependencias del Ayuntamiento.

Este viernes ha sido el turno de Vitoria, con una convocatoria que finaliza esta tarde a las 18.00 horas en el número 9 de la calle Errekatxiki. Mañana, viernes 30 de agosto, el proceso continuará en Pamplona, en el antiguo Conservatorio de Música, en la calle Mayor 31, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00.

Los carteles detallan los perfiles buscados. Mujeres y hombres muy delgados, de entre 16 y 75 años, residentes en la zona, con cabello corto o dispuestos a cortárselo, raparse o modificar su aspecto físico; además de figurantes con aspecto europeo, nórdico o de países del este (cabello castaño claro, rubio o pelirrojo).

La oferta está remunerada e incluye contrato y alta en la Seguridad Social. Para acudir al casting se requiere llevar DNI o NIE, ropa ajustada de colores neutros y, en el caso de los menores, libro de familia y la documentación del tutor legal.

La información completa puede consultarse en el perfil de Instagram de la agencia (@agency_since1996) y en los carteles que se van difundiendo en diferentes localidades.