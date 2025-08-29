El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del hospital San Eloy.

«En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»

El centro de mayores de Barakaldo asegura que la infección no se ha producido en sus instalaciones porque «no hay más casos»

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:29

«En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia». La familia de una centenaria interpondrá una queja ante ... la Diputación por este nuevo caso de escabiosis, que ellos vinculan a la estancia de la mujer en la residencia de mayores Altos Hornos de Barakaldo. En junio se produjo en este centro un pequeño brote «con cuatro casos» de esta enfermedad cutánea, que se contrae a través de un ácaro, según confirmaron entonces portavoces del departamento foral de Acción Social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  6. 6

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  9. 9 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  10. 10

    El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»

«En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»