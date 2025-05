Andoni Gago y Ugaitz tras evitar un robo en Santutxu: «No puede ser que mi abuela o mi hija tengan miedo de salir a la calle»

Marina León Lunes, 5 de mayo 2025, 20:26 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

El exboxeador vizcaíno Andoni Gago y su amigo Ugaitz se han convertido en los héroes de Santutxu. Pasadas las once de la noche del sábado, después de servir las cenas en la taberna Astuy, que regenta Ugaitz en la calle Juan de la Cosa, estaban tomándose un descanso fuera del local. En ese momento escucharon a una señora gritar: «¡Me han robado!, ¡me han robado!». Vieron que un joven se acercaba corriendo por mitad de la carretera y el motorista que hace los repartos del establecimiento le «interceptó y desestabilizó».

No lo dudaron y fueron a por él. «Le redujimos y a continuación la policía se le llevó detenido», cuentan en el programa de Telecinco 'Vamos a Ver'. El chico había robado el móvil a la mujer, que «tenía un gran susto». Mientras Andoni y Ugaitz le agarraban, el ladrón «intentó sacar algo del bolsillo y no teníamos claro si podía ser una navaja, por eso estabamos un poco en tensión», afirman.

Entre ambos le acercaron a la acera hasta que se presentaron tres patrullas de la Policía Municipal. Una vez pasado el susto, los dos amigos lamentan «que tengamos que estar haciendo esto. Si nos sale de forma natural es que algo no funciona». Así, aseguran que este es «un problema generalizado» y aprovechan para mandar un mensaje: «Que quienes gobiernan se pongan las pilas porque los ciudadanos estamos cansados de tener que tomar acción», piden.

En este sentido cuentan que en Santutxu, «como en cualquier barrio, suele haber altercados, pero lo que no es normal es la inseguridad que esto genera en las personas mayores», explican. «No puede ser que mi abuela o mi hija tengan miedo de salir a la calle», comentan. Por último, Andoni y Ugaitz no consideran que su actuación se trate de algo excepcional. «No hemos hecho nada que no haría cualquier otra persona», concluyen.