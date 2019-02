Las AMPAs de la concertada cargan contra sindicatos, patronal y Gobierno Dos mujeres y una niña, durante la marcha. Padres y alumnos de la red concertada guardan un minuto de silencio en la Plaza Arriaga por «las horas desaprovechadas y conocimientos perdidos» DIANA MARTÍNEZ Sábado, 23 febrero 2019, 22:23

Santurtzi, colegio San José de Calasaz

Se manifiestan por los derechos y el bienestar de los más pequeños. «Los profesores están de huelga y no es beneficioso para los críos esta situación». Los AMPAS se quejan de los 14 días de huelga que han tenido en total los niños. Además, se prevé que haya otras 10 próximamente. «Las horas que han perdido hasta ahora, las han perdido para siempre. Ahora van a jugar en una liga diferente a los demás en otros colegios, cuando pasen a Bachiller», declaró María Jesús Navarro.

Bilbao, colegio Maristas

«Estamos cansados y hartos de esta situación. Estamos desesperados», manifestó José Alberto de Luis. El centro Maristas Bilbao acudió a la priemra manifestación, pero no se consiguió nada. «Estamos aquí otra vez viendo que tanto sindicatos como la patronal y el Gobierno vasco no se ponen de acuerdo». El Ejecutivo autonómico «debería mediar». No están del lado de ninguna de las partes, solo reclaman que negocien y el conflicto se acabe por el bien de los niños.

Erandio, colegio Javi Ikastetxea

«Queremos que se solucione ya que hay con el Gobierno vasco y los sindicatos», declaró Saioa P. La huelga está causando la pérdida de muchas horas de clase en los niños. «Llevan 14 días perdidos y queremos que se solucione ya, reclamamos el derecho a la educación de nuestros hijos».

Basauri, colegio San José

La situación es «insostenible», mantuvo Luisa María B. «No podemos seguir de huelgas y sin que se pongan de acuerdo el Gobierno vasco y los sindicatos». Se prevén otras diez huelgas más. Si no se consigue una solución, los AMPAS «mantendremos las manifestaciones, aunque esperemos que no haga falta».

Zalla, colegio Maristak Zalla

Esta situación de conflicto entre las instituciones y los sindicatos está haciendo mella en muchas familias. «Tienen que llegar ya a un acuerdo y dar una solución», reclamó Ander Gorrotxategi. «Entendemos todas las partes, pero queremos que éstas sean empáticas con nosotros porque los niños están perdiendo muchas jornadas lectivas».

Portugalete, colegio Santa María

Esta reivindicación es simple: «nos manifestamos porque los niños no tienen colegio», exclamó Eduardo Ballesteros. Cada dos por tres hay paros y los más pequeños pierden muchas horas decisivas en su futuro. «En esta situación estamos en el bando de los niños, y el conflicto no les tendría que afectar a ellos». Todos piden una solución inminente.

Trapagaran, colegio Franciscanas De Montpellier

«Queremos que se busca inmediatamente una solución a este asunto», exigió Esther Rubio. Que las instituciones, los sindicatos «y quien haga falta se sienten, hablen y se pongan de acuerdo porque, al final, quienes pagan el pato son los niños». Están perdiendo curso y educación, «lo que se supone que es su derecho, y estamos aquí para luchar por ello».

Zabalburu, Colegio Amor Misericordioso

«Los profesores no consiguen sus derechos y, por ende, los niños tampoco». Así explicó la situación César Augusto P. «Hay rumores de que van a hacerlos repetir el curso y no es justo para los niños, el Gobierno debería tomar más medidas para que eso no ocurra». La situación económica «está muy mal y no es el mejor momento». Hay que respetar los derechos de todos.

Indautxu, colegio Jesuitas Indautxu

Los AMPAS muestraron su apoyo a la escuela concertada, pero fueron unánimes en su exigencia: sentarse a negociar y encontrar una solución cuanto antes. «Que dejen de trastornar la vida escolar de nuestros hijos», manifestó Nora Barruso. El Ejecutivo autonómico «se hace el mudo» en este conflicto.

Erandio, colegio Javi Ikastetxea

La huelga de los profesores se está alargando, «queremos que lleguen a una solución ya», reclamó Ana Alonso. Pidieron la intervención de cualquier institución o mediador que haga falta para llegar a una resolución definitiva. Si pierden muchas clases es posible que los niños acaben repitiendo. Por ello, lo importante es «que acaben con la huelga cuanto antes».