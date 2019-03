La mascota de... Álvaro Pérez: «Todos quieren una foto con ellos, ¡hasta los repartidores!» Aintzane y Álvaro posan en su casa con Dimas y Hugo en brazos. / Jordi Alemany OLATZ HERNÁNDEZ Domingo, 3 marzo 2019, 01:06

Al llegar a casa de Álvaro Pérez, las visitas suelen reaccionar siempre de la misma manera:«Pero, ¿qué les ha pasado a esos pobres gatos?», exclaman sorprendidas al ver a Hugo y Dimas, los dos felinos sphynx del coordinador de la Asociación Tendel de Otxarkoaga y candidato del PSE por Bilbao. Sin embargo, la sorpresa inicial suele dar paso a la admiración y, antes de marcharse, todos quieren una foto con los mininos, «¡hasta los repartidores!».

Los dos felinos son toda una rareza en el barrio. El primero en llegar fue Hugo, en un tiempo en el que la raza sphynx solo era conocida por su aparición en la película 'Austin Powers' y en la serie 'Friends'. Sin embargo, Álvaro no se guió por el carácter exótico de estos mininos, sino por su aspecto práctico. «Tengo alergia a la caspa de gato y quería una mascota que no requiriera de muchos cuidados, porque suelo andar bastante ocupado con el trabajo», explica. Fue su compañero de piso de entonces el que dio con la solución perfecta:un gato sin pelo.

«Tienen muy mala fama, pero la verdad es que son muy cariñosos», dice Álvaro mientras intenta quitarse a uno de ellos de encima. Los dos mininos buscan continuamente el contacto humano y Dimas muestra una extrema curiosidad por las visitas. «Dimas es una mezcla de razas y tiene algo de pelo en la cara, como una ceja a lo Frida Kahlo», señala su dueño.

Este tipo de gatos necesitan más cuidados que el resto de felinos: hay que ducharlos cada poco tiempo y limpiarles las orejas para que no se les ensucien. «Al final, el pelo protege». Otra de sus características es que son extremadamente torpes, al no tener bigotes con los que calcular las distancias. «Tampoco arañan, ni saben maullar», añade su dueño. Al contrario de lo que pudiera parecer, no pasan frío por su falta de pelo. «Al contrario: si les pones un jersey lo pasan fatal».

La inspiración para ET

Se cree que los gatos sphynx proceden del antiguo Egipto. De hecho, su nombre viene de su aspecto, similar al de una esfinge. «En realidad vienen de antiguas mutaciones rusas», explica. Y las curiosidades no acaban ahí:«Steven Spielgberg se basó en estos gatos para crear al personaje de ET».

De los dos felinos, Hugo es el más cariñoso con Álvaro. «Me quiere mucho. Le puse ese nombre porque era el más común para los niños nacidos ese año», ríe. Dimas es «más despegado, juguetón, algo 'tocapelotas'» y no duda en perseguir la aspiradora 'roomba' por toda la casa. Hugo, en cambio, suele mirar al robot con indiferencia, «como un señor mayor». Ambos tienen una cuenta de Instagram, donde posan para la cámara, juegan o se esconden dentro de la lavadora. «Tienen 1.150 seguidores. Más que nosotros», destaca Aintzane, la novia de Álvaro. De hecho, Hugo cuenta con cierta ventaja, ya que fue el protagonista de la campaña publicitaria de su veterinario de Txurdinaga.

Tener mascota ha cambiado por completo la vida de los dos jóvenes. «Cuando no estoy con ellos, tengo ganas de verlos y cuando nos vamos de vacaciones siempre pienso 'me faltan los gatos'», reconoce Álvaro. No suelen separarse mucho de ellos y menos después de que, hace unos meses, le detectaran una cardiopatía a Hugo. «Ahora le tenemos que dar una pastilla y hay que estar más pendientes de su peso». Los dos mininos se quieren mucho, aunque a veces no se lleven muy bien. «Tienen sus peleas, pero al final del día tienen que dormir juntos hechos una bola».

Álvaro Pérez Coordinador de la Asociación Tendel de Otxarkoaga y candidato del PSE por Bilbao. Tuvo dos perros en casa y estaba acostumbrado a tener mascota. «Tengo alergia a la caspa de los gatos, por eso un compañero de piso pensó en regalarme un sphynx».